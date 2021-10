Microsoft: equipos no compatibles con Windows 11 reciben el Patch Tuesday sin problemas

Días atrás, la llegada de Windows 11 provocó un gran revuelo entre los usuarios más fieles de Microsoft, sobre todo por los exigentes requisitos que pedía el sistema operativo para instalarse correctamente en los equipos de PC. Una lista circuló en la web y confirmó lo que varios temían: algunos dispositivos serían incompatibles con la actualización por no cumplir con los requerimientos.

No obstante, luego de que se desplegara la implementación del Windows 11 el pasado 5 de octubre, muchos de estos sí pudieron convertir su Windows 10 al más actual sin mayores problemas. Entonces, Microsoft alertó que, si bien se pudo llevar la actualización a cabo, estas computadoras y PC no obtendrían el resto de adiciones del sistema.

El último 13 de octubre, a través de Windows Update, el primer parche del nuevo software fue habilitado, el Patch Tuesday. Curiosamente, los equipos no compatibles también lo recibieron.

Así lo afirmaron desde el medio digital HTNovo, en donde se puso a prueba la compatibilidad con el Windows 11 de PC que deliberadamente no cumplía con los criterios mínimos establecidos por Microsoft. En teoría, esta no debía recibir ninguna actualización del sistema operativo, pero no fue así. El mismo día que el parche se lanzó, se instaló en la computadora mencionada.

No solo eso, sino que también contaron con todos los paquetes puestos a disposición por Microsoft. Los parches incluían una nueva compilación con errores corregidos y .NET Framework 3.5 y 4.8, además de la herramienta de eliminación de software malicioso mensual habitual. Según los especialistas del medio cuentan, el sistema funciona perfectamente y no ha presentado ningún tipo de fallo o limitación.

Microsoft aseveró, en su momento, que “una vez que Windows 11 esté disponible de forma generalizada, estas PC se excluirán de la distribución y no podrán recibir versiones futuras de Windows 11 en el Programa Insider Preview. Estas PC deben realizar una instalación limpia en Windows 10 con los medios (ISO) que proporcionamos y luego pueden unirse al Canal de vista previa de la versión para obtener una vista previa de las actualizaciones de Windows 10”.

Sin embargo, parece que la compañía no está aplicando lo afirmado. Es incierto si este ‘glitch’ continuará por más tiempo o si la empresa se asegurará de que los equipos no compatibles sean incapaces de soportar el Windows 11, pero, por el momento, es más que posible.