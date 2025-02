Curwen sobre advertencia de Ric La Torre: ''Uno no se asusta con un chanchito de tierra''

El creador de contenido Curwen se pronunció tras la advertencia de Ric La Torre, quien aseguró que tomará medidas legales en su contra por difamación. A través de un comentario en TikTok, el popular streamer dejó en claro que no se siente intimidado por las declaraciones de La Torre.

Todo comenzó cuando Curwen comentó en un video reciente de Ric La Torre, en el que este último afirmaba que perdería auspicios debido a la controversia generada en redes sociales. En respuesta, el creador de contenido lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Uno no se asusta con un chanchito de tierra".

La reciente polémica que enciende el mundo streaming peruano

La polémica entre Curwen y Ric La Torre ha escalado a un nuevo nivel luego de que este último anunciara que tomará medidas legales en su contra por presunta difamación. Todo comenzó cuando Curwen comentó en TikTok sobre el más reciente video de La Torre, en el que él habló sobre el caso de Real Plaza Trujillo.

Curwen, integrante de Habla Good, no dudó en criticar a La Torre con un comentario contundente: "¿Qué te digo? ¿Eres valiente por perder el auspicio de Promart? ¿No? Es terrible, hermano, cómo algunos medios de comunicación ni siquiera quieren mencionar a Plaza Vea", comentó.

Estas palabras generaron una ola de reacciones en contra de Ric La Torre, quien, a través de Ouke, manifestó su molestia y señaló posibles acciones legales: "Tergiversaron todo, alucina. Cambiaron una palabra y, literalmente, para mí eso es difamación. Se lo pregunté a un abogado y me dijo que lo era. No pueden atribuirte palabras que no dijiste y que afecten tu honor de alguna manera. Si eso te perjudica, podrías proceder legalmente", concluyó.

Curwen responde a la advertencia de Ric La Torre

A pesar de la polémica, Curwen ha restado importancia a la advertencia y ha mantenido su característico tono irónico al referirse al tema. Durante una transmisión en el programa de streaming Todo Good, comentó: "Hermano, ¿cómo te vas a asustar por un chanchito de tierra en tu casa? Esos chanchitos no hacen nada. Difícilmente hay sentencias de pena privativa", sentenció.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre una posible acción legal por parte de La Torre, pero la controversia sigue generando debate en el mundo digital.