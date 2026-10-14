Es falso que este video muestre una tormenta de arena reciente en Arequipa: las imágenes son de 2025

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra una tormenta de arena reciente en Arequipa. Algunas publicaciones incluso afirman que el fenómeno ocurrió el 13 de octubre de 2026.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa permitió encontrar el mismo video publicado en julio de 2025, por lo que las imágenes no corresponden a un evento reciente.

Medios de comunicación informaron sobre una tormenta de arena en Arequipa el 31 de julio de 2025 y difundieron registros del fenómeno.

En redes sociales circulan publicaciones recientes que muestran una intensa nube de polvo y arena en Arequipa, presentándola como un fenómeno actual. Incluso, algunas aseguran que la tormenta ocurrió el 13 de octubre de 2026. Sin embargo, el video es antiguo y corresponde a la tormenta de arena registrada el 31 de julio de 2025, cuando fuertes vientos levantaron polvo en distintos puntos de la región.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Descripción del video. Foto: Facebook

La publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde, al cierre de esta nota, acumula 347.000 visualizaciones, 4.200 ‘Me gusta’, 358 comentarios y más de 1.200 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió encontrar el mismo video publicado en redes sociales en julio de 2025. Esto demuestra que la grabación ya circulaba más de un año antes de que fuera compartida nuevamente como si mostrara una tormenta de arena reciente en Arequipa. Por ello, el video no puede utilizarse como prueba de que el fenómeno ocurrió el 13 de octubre de 2026, como afirman algunas publicaciones.

El mismo video fue publicado en 2025 (1/2). Foto: YouTube

El mismo video fue publicado en 2025 (2/2). Foto: Facebook

Además, diversos medios de comunicación, como La República y la Agencia Andina, informaron sobre la tormenta de arena registrada en Arequipa el 31 de julio de 2025 y difundieron imágenes del fenómeno. En sus reportes, señalaron que los fuertes vientos levantaron polvo y arena en distintos puntos de la región. Al comparar estos registros con el video que circula actualmente en redes sociales, se puede corroborar que las imágenes corresponden a un evento ocurrido en 2025 y no a uno reciente, como afirman algunas publicaciones. De esta manera, el material fue difundido nuevamente sin precisar su fecha original.

Nota de La República. Foto: La República

Nota de Andina. Foto: Andina

Conclusión

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra una tormenta de arena reciente en Arequipa. Sin embargo, el contenido es falso, ya que las imágenes corresponden a un fenómeno registrado el 31 de julio de 2025, como se comprobó mediante una búsqueda inversa y reportes de medios de comunicación. Aunque las publicaciones son recientes e incluso algunas lo presentan como si hubiera ocurrido el 13 de octubre de 2026, el video no constituye evidencia de un evento en esa fecha.