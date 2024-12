El 9 de diciembre de 2024 será feriado en Perú en conmemoración de la batalla de Ayacucho, un evento histórico clave en la lucha por la independencia del país. En esta fecha, los trabajadores del sector público tendrán derecho al descanso, tal como lo establece la legislación peruana.

Sin embargo, para los empleados del sector privado, la situación puede variar depende de los acuerdos establecidos en sus contratos laborales y las decisiones de los empleadores.

¿Por qué la batalla de Ayacucho se conmemora cada 9 de diciembre?

La batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, fue un enfrentamiento crucial en la guerra por la independencia de Perú y Sudamérica. Durante esta contienda, las fuerzas patriotas, comandadas por Antonio José de Sucre, lograron una victoria definitiva sobre el ejército realista, lo que selló la emancipación del país y puso fin al dominio colonial español en la región.

El hecho se produjo en un contexto político complejo para España, que enfrentaba problemas internos, lo que dificultó el envío de refuerzos a América. Tras varias derrotas patriotas, la llegada de Simón Bolívar y la victoria en Junín en agosto de 1824 cambiaron el rumbo del conflicto. La confrontación culminó en la Pampa de Ayacucho, donde la victoria patriota obligó al virrey José de la Serna a firmar la capitulación, consolida la independencia del Perú.

9 de diciembre: Feriado nacional

De acuerdo con la normativa oficial del gobierno peruano, el 9 de diciembre de 2024 será un feriado nacional, lo que implica que es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Este feriado, que honra la batalla de Ayacucho, es reconocido como un día de importancia histórica en el país. Para los trabajadores del sector público, el descanso está garantizado por ley. En cuanto a los empleados del sector privado, también tienen derecho al descanso en este día, aunque si se les solicita trabajar, deberán recibir una compensación equivalente a tres veces su remuneración diaria.

¿Qué significa un feriado nacional dentro del calendario laboral?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aclaró que los feriados nacionales son jornadas de descanso obligatorio, cuyo propósito es conmemorar eventos históricos, culturales o religiosos significativos. Durante estos días, los trabajadores no están obligados a laborar, y su salario no se verá afectado. Si el empleador requiere que los empleados trabajen en un feriado, debe compensarlos económicamente con una remuneración adicional.

La ley establece que el pago por trabajo en días feriados debe ser equivalente a tres veces la remuneración diaria habitual, o bien el empleador puede optar por otorgar un descanso compensatorio en otra fecha. Estos días de descanso no requieren la recuperación de horas, ya que su fin es permitir la participación de los trabajadores en las actividades de conmemoración.

¿El 10 de diciembre será feriado nacional o día no laborable?

El martes 10 de diciembre de 2024 no ha sido declarado día no laborable en Perú de manera oficial. Los feriados confirmados son el domingo 8 y el lunes 9 de diciembre. No obstante, algunas empresas privadas o instituciones públicas podrían optar por conceder el 10 de diciembre como día no laborable, lo que forma un puente con los feriados. Esto dependerá de acuerdos internos en cada entidad y no de una disposición general a nivel nacional.