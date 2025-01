Este miércoles 8 de enero, se conoció que 'Chemo' del Solar presentó su renuncia a su cargo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El experimentado estratega se irá tras la participación de la selección peruana en el Sudamericano Sub-20 que se llevará a cabo en Venezuela.

No obstante, esta no sería la última etapa de 'Chemo' como entrenador, puesto que no su futuro no estaría alejado de los banquillos. En las últimas horas, trascendió la información de que Del Solar podría recalar en la Universidad César Vallejo tras su odisea por la FPF.

'Chemo' del Solar sería nuevo entrenador de la UCV en Liga 2

La Universidad César Vallejo ha anunciado la salida de varios jugadores para afrontar la Liga 2 2025. El conjunto poeta perdió la categoría y ahora tendrá que luchar por volver a la máxima división de nuestro fútbol. Para esta misión, la directiva se habría decantado por 'Chemo' del Solar.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, 'Chemo' del Solar ya recibió una propuesta del elenco trujillano para asumir el cargo de DT. “'Chemo” del Solar presentó su renuncia a la FPF como jefe de la unidad técnica de menores. La decisión fue comunicada hace días. El DT está en Colombia para los amistosos de la Sub-20 y terminará su participación luego del Sudamericano de la categoría en Venezuela. Recordemos que tiene una oferta muy buena (proyecto largo) del club César Vallejo", escribió en su cuenta de 'X'.

'Chemo' del Solar podría seguir su carrera en la UCV. Foto: captura de X/Gustavo Peralta.

¿Qué jugadores no seguirán en la UCV para la Liga 2 2025?

El gran objetivo de la UCV es ascender a la Liga 1. Por el momento, la institución que preside Richard Acuña ha anunciado la salida de un total de 12 jugadores para la próxima temporada. De esta manera, realizaron una 'purga' para comenzar un nuevo proyecto en el equipo.

Entre los nombres resaltan el de Jairo Vélez, Carlos Grados, Osnar Noronha y Yorleys Mena. Este último quedará en la historia del club por ser el máximo goleador. Además, Cristian Benavente continuará a préstamo en Sport Boys por toda la siguiente campaña.

Orlando Núñez (rescindió)

Yorleys Mena (rescindió)

Benjamín Ampuero (rescindió)

Jefferson Nolasco (rescindió)

Jairo Vélez (préstamo)

Carlos Grados (rescindió)

José Carvallo (rescindió)

Osnar Noronha (rescindió)

Frank Ysique (préstamo)

Arley Rodríguez (rescindió)

Geisson Perea (rescindió)

Cristian Benavente (préstamo)

¿Qué pasó con César Vallejo en la Liga 1?

Al término de la Liga 1 Te Apuesto 2024, la Universidad César Vallejo fue uno de los tres clubes que perdió la categoría. El cuadro poeta finalizó en el penúltimo puesto de la tabla acumulada, con apenas 30 puntos producto de 6 partidos ganados, 12 empatados y 16 perdidos. En cuanto a su diferencia de gol, marcó un -21, pues solo anotó 34 goles y recibió 55.