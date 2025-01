Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España?

¿A qué hora juegan Barcelona vs Athletic Club EN VIVO Y EN DIRECTO por la Supercopa de España? El encuentro, por la semifinal del certamen, se disputará este miércoles 8 de enero desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita, y será transmitido por la señal de DSports y DGO, en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Barcelona vs Athletic Club: previa

Barcelona clasificó a esta edición de la Supercopa de España como subcampeón de LaLiga EA Sports 2023-24. Por su parte, el Athletic Club alcanza la semifinal como campeón de la Copa del Rey 2023-24. En el último enfrentamiento en agosto del 2024, los culés se impusieron por 2-1.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Athletic Club?

En territorio peruano, el duelo entre Barcelona vs Athletic Club iniciará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 m.

Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club?

En Sudamérica, el cotejo entre Barcelona vs Athletic Club estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el duelo será transmitido por Movistar Plus+. En México, se podrá ver a través de Sky Sports y en Estados Unidos será televisado por ESPN+ y fuboTV.

Barcelona vs Athletic Club: alineaciones posibles

Barcelona: Iñaki Peña, Jules Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Alejandro Baldé, Gavi, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Iñaki Peña, Jules Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Alejandro Baldé, Gavi, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams y Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Barcelona vs Athletic Club: historial reciente

De los últimos 5 cruces, Barcelona ganó en 3 ocasiones y Athletic Club solo una vez.

Barcelona 2-1 Athletic Club | 24/08/2024

2-1 Athletic Club | 24/08/2024 Athletic Club 0-0 Barcelona | 03/03/2024

Athletic Club 4-2 Barcelona | 24/01/2024

4-2 Barcelona | 24/01/2024 Barcelona 1-0 Athletic Club | 22/10/2023

1-0 Athletic Club | 22/10/2023 Athletic Club 0-1 Barcelona | 12/03/2023.

Pronósticos del Barcelona vs Athletic Club

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito al equipo blaugrana.

Betsson: si gana Barcelona (1,83), si empatan (4,00), si gana Athletic Club (4,20)

Bet365: si gana Barcelona (1,80), si empatan (3,90), si gana Athletic Club (3,90)

Betano: si gana Barcelona (1,83), si empatan (3,85), si gana Athletic Club (4,10)

1XBet: si gana Barcelona (1,89), si empatan (4,07), si gana Athletic Club (4,17)

Betsafe: si gana Barcelona (1,83), si empatan (4,00), si gana Athletic Club (4,20)

Coolbet: si gana Barcelona (1,85), si empatan (4,00), si gana Athletic Club (4,15)

Doradobet: si gana Barcelona (1,85), si empatan (3,80), si gana Athletic Club (4,20).

¿Cómo ver Barcelona vs Athletic Club ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Barcelona vs Athletic Club por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este cotejo. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.