Trabajadores que laboren este feriado del 8 y 9 de diciembre recibirán triple pago en Perú

Este diciembre, los peruanos tendrán la oportunidad de aprovechar tres fines de semana largos, gracias a los feriados nacionales y los días no laborables decretados por el gobierno. Estos días serán un respiro para muchos, ofreciendo la posibilidad de viajar, descansar o simplemente ponerse al día con actividades pendientes.

Sin embargo, no solo el descanso se verá beneficiado, sino también el panorama laboral y económico del país, ya que estos días de asueto tienen un impacto en la productividad y la dinámica de los empleos. A continuación, los detalles del primer feriado largo de diciembre 2024.

¿Por qué es feriado el 8 y 9 de diciembre?

El primer fin de semana largo comenzará de acuerdo al siguiente detalle:

Viernes 6 de diciembre, declarado día no laborable para el sector público

Sábado 7 de diciembre - día de descanso habitual para empleados estatales

Domingo 8 de diciembre - feriado por la Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre - conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

Para el sector privado, los días no laborables son opcionales, siempre que exista un acuerdo entre empleadores y trabajadores sobre cómo se recuperarán las horas no trabajadas. Si no se llega a un consenso, será responsabilidad del empleador definir la compensación.

¿Cuáles son las diferencias entre días no laborables y feriados nacionales?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha explicado las diferencias clave entre los días no laborables y los feriados nacionales. En un feriado nacional, los trabajadores deben descansar, pero si laboran, tienen derecho a recibir una triple remuneración o un día de descanso compensatorio. Por otro lado, los días no laborables no implican ningún pago adicional para el sector público, pero sí se deben recuperar las horas de ausencia, según lo estipule la Oficina de Recursos Humanos.

¿Qué otros fines de semana largos se darán este diciembre?

Además del primer fin de semana largo, los peruanos podrán disfrutar de otros dos fines de semana extendidos.

Segundo fin de semana largo: Lunes 23 y martes 24 de diciembre: días no laborables (Nochebuena).

Miércoles 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad. Tercer fin de semana largo: Lunes 30 y martes 31 de diciembre: días no laborables.

Miércoles 1 de enero: feriado nacional por Año Nuevo.

¿Cuáles son los destinos turísticos recomendados por Mincetur para el fin de semana largo?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sugiere visitar destinos destacados por su atractivo y singularidad. A continuación, los principales lugares recomendados: