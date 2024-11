La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) firmó un acuerdo con la Universidad Kyungdong Global de Corea del Sur. Este convenio permitirá a ambas instituciones implementar intercambios estudiantiles, programas de capacitación y el desarrollo de proyectos de investigación conjunta y más.

Con esta alianza, la UNMSM brinda más oportunidades de desarrollo a sus estudiantes y docentes. Según la casa de estudios, este convenio fomenta la integración cultural y académica entre ambos países. "¡Un paso hacia la internacionalización!", destacó la universidad en su anuncio oficial.

UNMSM brinda oportunidades de desarrollo a sus estudiantes. Foto: Andina

UNMSM firma acuerdo con universidad coreana

La rectora de la Decana de América, Jeri Ramón, firmó el acuerdo con el presidente de la universidad de Corea del Sur, John Lee. Este convenio abre oportunidades en áreas como ingeniería de computación, inteligencia artificial y administración; de esta manera, fortalece la colaboración académica y tecnológica. Los estudiantes seleccionados se podrán beneficiar de programas especializados diseñados para potenciar sus habilidades en estas disciplinas de alta demanda global.

Además, el acuerdo incluye iniciativas que fomentan la comprensión cultural y el intercambio de idiomas. Entre las propuestas destacadas se encuentran programas cortos de inglés y coreano con fines académicos, que permitirán a los participantes mejorar su competencia lingüística y enriquecer su experiencia educativa.

Estudiantes de San Marcos podrán participar del programa de intercambio estudiantil en Corea. Foto: Andina

San Marcos y China fortalecen vínculos durante APEC

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) consolidó su alianza con China mediante la firma de importantes acuerdos de cooperación durante el Foro APEC 2024. Estos convenios se establecieron con la Universidad Abierta de Chongqing y empresas destacadas como CETC International Co. Ltd. y Chongqing Chang’an Automobile Co., Ltd.

Entre los acuerdos más relevantes destaca la creación del primer Taller de Luban en Sudamérica, en colaboración con la Universidad Abierta de Chongqing. Este innovador proyecto estará enfocado en las áreas de Educación Inteligente, Tecnología Digital y Tecnología Automotriz, posicionando a la UNMSM como líder regional en formación tecnológica avanzada.