La tarde del lunes 11 de noviembre, una mujer fue detenida por el Serenazgo de Chorrillos luego de ser acusada de incendiar con una molotov casera la mototaxi de su pareja. El incidente ocurrió en el asentamiento humano Nueva Caledonia y puso en grave peligro la vida de tres menores de edad que se encontraban en una vivienda cercana, la cual también resultó afectada por el fuego.

Las autoridades identificaron a la sospechosa como Fiorella Johana Toledo Aliaga, de 24 años, quien fue interceptada en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Caledonia 2. Según los testimonios de los vecinos, Toledo lanzó una bomba molotov casera contra el vehículo de su pareja, una mototaxi 'torito', lo que provocó que el incendio se propagara rápidamente.

Tras el incidente, la presunta responsable fue trasladada a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Chorrillos

Mujer incendia mototaxi y causa daños en vivienda con menores

Alertados por la situación, los agentes del Serenazgo se dirigieron rápidamente al lugar y encontraron a una mujer y sus tres hijos, de uno, cuatro y 12 años, dentro de la vivienda más cercana al incendio. Junto con los vecinos, los serenos rompieron la puerta para rescatar a la familia y comenzaron a sofocar el fuego que amenazaba con extenderse a otras casas.

Además, los agentes se sumaron a los esfuerzos para apagar el incendio que consumía la mototaxi, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. La intervención rápida y coordinada del Serenazgo fue crucial para controlar la situación y garantizar la seguridad de los residentes del asentamiento humano.

Detención de la sospechosa

La detención de Fiorella Toledo se produjo cuando los vecinos la vieron a pocos metros del lugar del siniestro, observando cómo el fuego consumía la mototaxi. Los agentes del Serenazgo la retuvieron, ya que no pudo dar una explicación coherente sobre su presencia en la escena. En medio de la confusión, se le escuchó decir: "Me tengo que ir, ya me voy a mi casa".

Con la llegada de la policía, Toledo fue trasladada a la comisaría de San Genaro en Chorrillos para realizar las diligencias correspondientes. Las primeras investigaciones señalan que el incendio fue motivado por un conflicto personal con su pareja, quien utilizaba la mototaxi para trabajar. Se espera que una unidad especializada se encargue de la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.