Queman dos combis en Chorrillos: la empresa de transporte estaría siendo extorsionada

Dueños de las unidades afirma que nunca he recibido amenazas, pero no descarta que se trate de un caso de cobro de cupos a la empresa para la que trabaja/Composición LR/Foto: América Noticias

Durante horas de la madrugada, presuntos extorsionadores quemaron dos unidades de transporte público. El hecho ocurrió en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en Chorrillos. El propietario de las combis se mostró desconcertado pues nunca había recibido alguna amenaza por parte de criminales. No obstante, la empresa para la que trabaja una de sus unidades, Unidad de Villa S.A., estaría siendo extorsionada. Este hecho se suma al alto índica de criminalidad que aqueja a nuestro país.

Presuntos extorsionadores queman dos combis en Chorrillos

La ola de extorsiones y criminalidad en el país sigue en aumento. Uno nuevo caso se reportó este 03 de noviembre en horas de la madrugada en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Chorrillos. Dos sujetos, abordo de una motocicleta, quemaron dos unidades de transporte público. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona en donde se aprecia cómo uno de los criminales desciende de la moto lineal para rociar de gasolina a una de las combis.

El dueño de las unidades se ha mostrado desconcertado, pues asegura que nunca ha recibido amenazas. No obstante, se sospecha que la empresa para la que trabaja uno de los vehículos está siendo extorsionada. Tras lo sucedido, ambos vehículos quedaron con considerables daños y dejando al dueño sin su principal fuente de ingreso. Los vecinos de la zona exigen a las autoridades a tomar medidas efectivas para evitar este tipo de delitos que los ponen en riesgo.

Sería una nuevo caso de extorsión

El dueño de las unidades de transporte reveló más detalles de lo sucedido para América Noticias y negó haber recibido amenazas. No obstante, no se descarta que el ataque haya sido ocasionado por extorsionadores que tendrían bajo amenaza a la empresa de transporte para las que trabajan las combis afectadas.

Vehículos terminaron con daños considerables y dejan al dueño sin su principal fuente de ingreso. Foto: América Noticias.

"Sí, porque hasta el momento no he tenido ninguna amenaza, siempre he estado trabajando normal. Nadie me ha amenazado a mí, esto fue de la nada, no lo esperé", lamentó el dueño de las unidades, quien se mostró desconcertado por lo sucedido. En tanto, las autoridades de la zona ya se encuentran realizando las diligencias respectivas para esclarecer este hecho que ha causado la preocupación entre los vecinos de la zona.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.