Extorsionadores incendian dos combis y balean un bus en Lima

Los ataques contra los transportistas no cesan en la capital. Presuntos extorsionadores incendiaron dos combis que estaban estacionadas en Chorrillos. Además, otros delincuentes balearon un bus de la empresa de transporte Etsafrasa, conocida como la línea La 40, cuando transportaba a varios pasajeros en Villa El Salvador (VES). Estos atentados sucedieron la madrugada del último domingo.

En el primer caso, una cámara de seguridad registró el momento en que dos sujetos a bordo de una moto se detuvieron y descendieron para luego rociar gasolina sobre la parte delantera de una de las unidades que cubre la ruta San Genaro-Alipio Ponce. Tras iniciar el fuego, huyeron con destino desconocido del asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre, en Chorrillos.

El dueño de las combis, José María Reyna, señaló que la empresa de transporte en la que sus vehículos prestaban servicios está bajo amenaza, por lo que sospecha que esta acción fue ocasionada por una banda de extorsionadores.

Cabe señalar que, anteriormente, delincuentes dispararon contra el local de la empresa en la que trabaja. Por ese motivo, teme posibles represalias en su contra y solicita a las autoridades medidas efectivas contra la delincuencia. Por el momento, no denunciará ante las autoridades. “No confío en que encuentren a los responsables”, manifestó indignado.

Por otro lado, en Villa El Salvador, un delincuente disparó hasta seis veces contra una unidad de la empresa Etsafrasa que realiza su ruta hasta Carabayllo.

Según el conductor, durante el ataque, llevaba a cuatro pasajeros a bordo a la altura del cruce de las avenidas Pachacútec con El Sol. También indicó que las balas impactaron en el parabrisas y en una de las cuatro llantas delanteras. Al cierre, no había heridos ni fallecidos.

“Una persona se acercó por el sardinel, caminando. Rastrilló su arma, me amenazó y empezó a disparar. No me dijo nada, solo rastrilló el arma y disparó”, declaró el chofer.

No son aislados

Estos dos ataques ocurren en la misma semana en que la empresa de transporte público Los Milagros del Señor de Pachacamilla, conocida como la línea P, fuera incendiada por extorsionadores en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

También en la misma semana en que la empresa de transportes Huandoy decidiera detener por un día la operación de sus 120 buses que circulan por Carabayllo. A ellos los extorsionan integrantes de la banda de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Ante este gran problema, varios gremios de transportistas han anunciado un nuevo paro nacional de 72 horas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, que coinciden con los días centrales del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Lima. Esto con el objetivo de exigir al Ejecutivo y el Congreso medidas efectivas para frenar la delincuencia.

Irán al paro nacional

Walter Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, declaró a La República que, debido al aumento de asesinatos y extorsiones en su sector, se ven obligados a tomar esta medida. Además, señaló que exigen al Congreso la derogatoria de la Ley n.° 32108, ya que consideran que esta beneficia a los criminales. “No podemos esperar más; nos están matando y nadie hace nada”, afirmó indignado.

Cae banda que exigía cupos en zonas de SJL

La Policía capturó a varios miembros de ‘Los Temerarios del Este’ que se dedicaban a extorsionar a transportistas y mototaxistas en San Juan de Lurigancho (SJL).

Los detenidos son Luis Felipe Godoya, alias Cotorro, Wilton Rengifo, Anderson Celestino y José Luis Quingua. Según la PNP, esta organización exigía pagos semanales a los conductores a cambio de “protección” para no atentar contra sus choferes.