En horas de la madrugada del último miércoles 20 de noviembre, un hombre fue asesinado a puñaladas tras resistirse a un robo cuando se dirigía a su trabajo por la urbanización magisterial Amauta, en San Juan de Miraflores. Cámaras de seguridad de la zona registraron a detalle el momento del crimen.

Según se pueden ver en las imágenes, el delincuente merodeaba por esta urbanización en busca de una víctima. Momentos después, interviene a la víctima, identificada como Vicente Ylla Quico, a quien patea y persigue por varios metros.

El sujeto finalmente logra alcanzar a Vicente y lo asesina de varias puñaladas. El cuerpo del hombre fue encontrado tendido en un descampado varias horas después.

Vicente Ylla Quico, que trabajaba como conductor en una empresa distribuidora y deja a un hijo de 2 años en la orfandad, también se dedicaba a la música y participaba en conciertos folclóricos en todo el Perú. Su pasión por la guitarra no solo lo mostraba en eventos, sino también en eventos que hoy quedan en el recuerdo de sus seres queridos.

"Hacía presentaciones. Conversamos con él, me invitó para ir, pero como he estado trabajando, no pude ir. Yo siempre le decía que tuviera cuidado porque sé que salía a trabajar muy temprano", declaró un familiar de la víctima a Panamericana TV.

Algunos vecinos de la zona aseguran que los robos con arma blanca suelen ser constantes en este parque de San Juan de Miraflores.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.