No hay manera de salirse del registro de Infocorp. Foto: Andina

Infocorp se presenta como una base de datos crediticia esencial en Perú, que recopila información sobre el historial crediticio de personas y empresas. El acceso a créditos y la posibilidad de emprender negocios dependen en gran medida de la información que Infocorp proporciona. Un historial crediticio saludable no solo facilita la obtención de financiamiento, sino que también abre puertas a diversas oportunidades económicas. Por ello, es crucial que los usuarios se mantengan informados sobre su situación crediticia y trabajen en mejorarla si es necesario.

Asimismo, Infocorp colabora con Equifax, una empresa internacional de análisis de datos que tiene más de 119 años de experiencia y presencia en 25 países, que brinda asesoría financiera tanto a individuos como a empresas, con el fin de ayudarlos a optimizar su capacidad crediticia y financiera.

¿Cómo saber si estoy en Infocorp?

La percepción común sugiere que Infocorp solo incluye a quienes tienen antecedentes en su historial crediticio. Sin embargo, la realidad es que todos los peruanos mayores de edad se encuentran en su base de datos.

El historial crediticio se construye a partir de las obligaciones financieras que cada persona asume. Aquellos que cumplen puntualmente con sus deudas, como tarjetas de crédito y préstamos, obtienen una calificación positiva. Sin embargo, quienes han incumplido sus pagos pueden enfrentar dificultades para acceder a productos financieros favorables, como tasas de interés más bajas.

Pasos para ver si estoy en Infocorp

Visita una página oficial : Dirígete a sitios confiables como Equifax Perú o Mi Sentinel. Son plataformas autorizadas que te permiten consultar tu estado sin costo.

: Dirígete a sitios confiables como Equifax Perú o Mi Sentinel. Son plataformas autorizadas que te permiten consultar tu estado sin costo. Regístrate o inicia sesión: Dependiendo del sitio, tal vez necesites crear una cuenta o ingresar con la tuya.

Dependiendo del sitio, tal vez necesites crear una cuenta o ingresar con la tuya. Ingresa tu número de DNI: Es el dato esencial para buscar tu información en Infocorp.

Es el dato esencial para buscar tu información en Infocorp. Confirma tu identidad: Para asegurar que solo tú puedas ver tu reporte, recibirás un código en tu correo o móvil. Usa ese código para confirmar tu identidad.

¿Cómo salir de Infocorp?

No es posible eliminar tu información de Infocorp, sin embargo, lo que puedes hacer es mejorar tu calificación crediticia como, por ejemplo, verificar el total de tu deuda y realiza el pago completo o enviar la carta con copia de su DNI a reclamostirs@equifax.com y solicitar que la información se actualice.

¿Cómo ver mi reporte de deudas Equifax gratis?

Para obtener toda la información acerca de las deudas registradas en Infocorp de una persona o empresa, debes ingresar a la página web de Equifax. El reporte de los pagos pendientes se ha consolidado como la fuente más completa del mercado peruano, abarcando el endeudamiento del sistema financiero, deudas comerciales y obligaciones con entidades de servicios y gobierno.

Este documento resulta esencial para quienes buscan evaluar la situación crediticia de individuos y empresas. Pagar las deudas a tiempo genera un reporte favorable, lo que se traduce en una mejor imagen ante las entidades financieras. Esto no solo facilita el acceso a créditos, sino que también permite negociar condiciones más ventajosas, impulsando así la seguridad en las transacciones comerciales.

¿Cuáles son las consecuencias de estar en Infocorp con puntaje negativo?

La inclusión en Infocorp puede acarrear serias consecuencias para quienes buscan financiamiento. Un registro negativo afecta directamente la capacidad de obtener créditos con condiciones favorables. Las entidades financieras, al evaluar a un solicitante con un puntaje bajo, tienden a incrementar las tasas de interés, reflejando el riesgo que perciben.

Además, en algunos casos, la situación puede ser tan crítica que la entidad decida no otorgar el crédito. Esto se traduce en un obstáculo significativo para quienes necesitan financiamiento, ya sea para adquirir bienes, realizar inversiones o enfrentar emergencias económicas.

¿Qué hacer si ya pagué mi deuda y sigo en Infocorp?

Aunque ya hayas saldado tu deuda, existe la posibilidad de que aún te encuentres registrado en la lista de deudores de Infocorp. Para resolver este inconveniente, es necesario que el deudor siga una serie de pasos como las que te presentaremos a continuación:

Solicitar la actualización directamente al acreedor : Si tu deuda proviene de una entidad comercial o no regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú ( SBS ), el primer paso es contactar directamente con la entidad acreedora.

: Si tu deuda proviene de una entidad comercial o no regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú ( ), el primer paso es contactar directamente con la entidad acreedora. Trámite directo con Infocorp: Para aquellos casos en los que la deuda sea financiera, puedes presentar una solicitud de revisión al correo contactanos@equifax.com adjuntando la documentación correspondiente.

Para aquellos casos en los que la deuda sea financiera, puedes presentar una solicitud de revisión al correo contactanos@equifax.com adjuntando la documentación correspondiente. Esperar la actualización de tu historial: Infocorp tiene un plazo de 12 días calendario para atender tu solicitud y, de ser necesario, se actualizará la información.

¿Qué hacer si encuentro errores en mi reporte de Infocorp?

Si encuentras errores en tu reporte, debes contactar a Infocorp o a los acreedores para corregir cualquier error en tu reporte.

Recomendaciones para mejorar tu historial crediticio

Algunas recomendaciones que puedes seguir para mejorar tu historial crediticio y ser un cliente óptimo en el mundo financiero son:

1. Controlar tus gastos: Recuerda que restando los gastos mensuales de tus ingresos, obtendrás el margen de dinero que tienes a disposición. Nunca solicites créditos cuyas cuotas de pago excedan el 10% de tu presupuesto mensual, salvo un crédito hipotecario, que puede ser un 30%.

2. Elaborar un plan de pagos: Cuando ya conozcas tu disposición de pago, elabora un cronograma y apunta las fechas en las que debes realizar tus pagos. Si es posible, procura que sea antes de la fecha para evitar retrasos de último momento.

3. Cancelar tus cuotas en el plazo acordado o por adelantado: Si deseas que tu récord crediticio mejore para ir formando un perfil de buen pagador, cancela a tiempo tus deudas. Recuerda que puedes adelantar cuotas de tus créditos o abonar para reducir el tiempo, según tu conveniencia, aprovechando ingresos extra como la gratificación, bonos, etc.

4. No sobregirar la tarjeta de crédito: Intenta no llevar al límite el crédito brindado por las tarjetas. Este tipo de comportamiento no es bien visto por las entidades bancarias. Tampoco tengas muchas tarjetas con saldos deudores.

5. Crea un ahorro extra: Tener un fondo extra de dinero siempre puede salvarte en situaciones de pagos de último momento. Recuerda que cuentas con el Seguro de Vida con Plan de Ahorro garantizado, el cual te ayudará a cumplir mejor esta meta.

¿Es posible acceder a un préstamo para deudores en Perú 2024?

Sí, es posible obtener préstamos a pesar de estar en Infocorp. Las opciones de financiamiento se han diversificado, permitiendo a los deudores acceder a créditos a través de diversas instituciones. Asimismo, los requisitos para obtener un préstamo para deudores pueden variar dependiendo de la entidad financiera.