Piura: califican querella interpuesta por monseñor como "un mamarracho"

El periodista Pedro Salinas criticó fuertemente a la jueza Judith Cueva Calle por admitir el trámite de la querella que interpuso el monseñor de Piura, José Antonio Eguren, por presunta difamación agravada, al involucrarlo en el escándalo de abuso sexual dentro del Sodalicio.

Asimismo, Salinas calificó como un “mamarracho” y “cantinfladas”, la querella que presentó el monseñor de Piura y Tumbes, ya que según sostuvo, para su abogado es difícil entender cuáles son las imputaciones que le atribuye el monseñor.

En ese contexto, se refirió a Eguren Anselmi señalando que nunca lo difamó. Sin embargo, Salinas sostuvo que lo único que informó en su libro "Mitad monje, mitad soldado", fue sacar a la luz los maltratos psicológicos y sexuales que ocurrían dentro del Sodacilio en los años 80.

Al respecto, dijo no entender al monseñor cuando este asegura que nunca se enteró de los abusos que sufrían los jóvenes, “este señor dice que se enteró de los abusos a través de la prensa. Entonces no entiendo cómo es que en sus más de 25 años como parte del Sodalicio no vio ningún abuso. ¿Es que acaso estaba en otro planeta que no vio nada?”

En tanto, ayer a partir de las 2:30 estaba programada la audiencia sobre la querella presentada por Eguren. Pero debido a temas administrativos de la defensa de Salinas, la magistrada Cueva Calle reprogramó la sesión para el 18 de diciembre próximo.