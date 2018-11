Gustavo Gorriti: Arresto domiciliario a Fujimori pero si pide perdón a las víctimas

Gustavo Gorriti aún tiene recuerdos frescos de su infancia y juventud en Arequipa. Era chacarero y de los volcánicos. Como muchos otros pequeños y medianos agricultores, le hizo frente a la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, que también quiso expropiar las tierras de su padre.

Los militares no tocaron un centímetro. Pese a lo trajinado que es el campo, Gorriti siempre iba con un libro en la mano. Cita a Adela y Alfonso Montesinos, intelectuales arequipeños y familiares del corrupto exasesor Vladimiro Montesinos, como influencias en su formación intelectual. Ironías de la vida, en la década del ochenta, Gorriti fue uno de los periodistas en poner foco sobre Vladimiro expulsado del Ejército, abogado de narcotraficantes y luego compinche de Alberto Fujimori.

En la familia Montesinos, Vladimiro era la excepción. Mientras en su familia había artistas e intelectuales, él prefirió el Ejército. Gorriti es un periodista de destapes que arrinconaron al poder político, pero él no se siente poderoso.

¿Es usted el periodista más poderoso del Perú?

No me interesa en absoluto la idea del poder ni ser poderoso. Si lo buscara, sería político. El periodismo significa poder, pero al servicio de la gente para mantenerla informada. Cuan mejor informada esté, mayor poder tendrá esta. Eso evitará que sea controlada con desinformación y mentira. Si el periodismo no cumpliera su papel, no habría democracia ni esperanzas de luchar contra la corrupción.

En las últimas campañas políticas, usted tuvo participación. En 2000, apoyando a Toledo; en 2011, con Humala para impedir que Keiko llegue al poder.

(En el caso de Toledo) Apoyé a la oposición democrática contra la dictadura de Fujimori. Cuando entró Fujimori al poder, en 1990, al lado de Montesinos, investigué todo lo que pude y no hubo resultados. Me hice inempleable en el Perú, la gente se moría de miedo ante la posibilidad de que yo pudiera trabajar con ellos y desatar la ira de Montesinos. Me fui al extranjero, estuve cerca de ocho años fuera. El año 2000, Toledo fue el candidato que sobrevivió a la masacre que hubo contra Alberto Andrade y Luis Castañeda (los otros candidatos).

Cuando Toledo pasó a la segunda vuelta, me llamó para que lo asesore. Era el momento de contribuir como ciudadano. Pedí licencia en el periodismo. En 2001, regresé ante la posibilidad de que Alan García vuelva al poder. Iba a ser una ironía cruel que García nos haya dado a Fujimori y este nos devuelva a García. Luego lo que pasó en 2006, 2011 y 2016 es que, habiéndose llevado tan mal el gobierno democrático, las fuerzas vinculadas con la dictadura del fujimorismo volvieron a tomar fuerza. Y en cada una de esas ocasiones hice intervenciones abiertas. Nada oculto y 100% ad honorem. Había que defender la democracia, la libertad de prensa corría peligro.

¿Se arrepiente de apoyar a Toledo, nunca imaginó que negociaba coimas con los brasileros?

No. En una campaña, conoces a una persona a fondo. Pasamos 15 o 20 horas diarias. Estaba plenamente consciente de las fallas que tenía esa persona (pero no de las coimas). Le dije varias veces a Toledo que él podía ser el Benito Juárez que el Perú nunca tuvo. Y él decía: “No me subestimen”. Y pensé que existía una alta probabilidad de que esta persona, ante semejante honor que le había llegado básicamente por casualidad, iba a hacer lo correcto, pero descendió a toda la bajura posible. Personalmente lo he dicho, él debería recibir la sentencia más severa, más dura, porque de los otros (políticos) o sabemos que son bribones o esperábamos que lo fueran. En el caso de Toledo, él subió sobre la esperanza, los sueños, el anhelo de la república, de la masa que había sufrido en la dictadura.

¿Y también hubo un apoyo a Ollanta Humala, Marco Sifuentes dice que Daniel Abugattás fue el nexo?

Sí, fue obvio, fue abierto, fue clarísimo y dije claramente que en esos momentos era ciudadano. Solamente escribía columnas de opinión. No leí el libro de Sifuentes, Aldo Mariátegui lo cita, pero ahí hay una cosa falsa, Abugattás nunca ha sido mi amigo. No fue el contacto. En la segunda vuelta, ante la posibilidad de que Keiko Fujimori fuera presidenta y con un Ollanta Humala más demócrata, él buscó al grupo de la sociedad civil, dentro del cual estuve yo, y pidió apoyo. Para nosotros era muy importante que el fujimorismo no volviera. Él dijo que estaba dispuesto a comprometerse con la democracia. No permití que ese apoyo se entrometiera en la labor periodística. Como director y articulista de opinión, tengo derecho de expresar una opinión. Sin embargo, cuando hubo investigación que ha concernido a gente a la que estuve cerca, por supuesto que lo hemos hecho.

Ya se sabía que Humala tenía responsabilidad en los crímenes de Madre Mía, ¿no era otro violador de los derechos humanos?

Había sido exonerado judicialmente por la Corte Suprema y, además, declaró su apego a los valores democráticos. El regreso del fujimorismo era un peligro para la democracia, ¿le parece que hay que quedarnos con las manos cruzadas y que el destino vaya por donde nos quiera llevar? Un anticipo de un gobierno fujimorista lo tenemos ahora con el Congreso de los Becerril, las Bartra, los Galarreta. Imagínese haber tenido un gobierno pleno. Los gringos se dieron cuenta ahora de lo que significa cierta indiferencia y tienen a Trump como presidente.

Usted escribió sobre los petroaudios y destapó el caso de Lava Juez, ¿qué certeza tenemos de que este último caso no vaya a correr la misma suerte de los petroaudios, donde no se condenó a nadie?

Petroaudios no se investigó bien. Ahora la investigación de Lava Juez se sincroniza con la de Lava Jato. Además, el periodismo de investigación ha tenido un papel central en el desarrollo del caso y ha permitido que actúen grupos virtuosos dentro del Poder Judicial y la Fiscalía. Además, ahí está la indignación de la gente. La investigación avanza, pero eso no significa que no esté en peligro.

Lo dice por la presencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía...

Se tiene a tres fiscales vinculados con casos de corrupción: Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez, junto con Chávarry. Ellos son la autoridad suprema de la Fiscalía de la Nación. Ellos hostilizan el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, arequipeño, y Rafael Vela, su coordinador, y del otro lado, las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez.

El proceso por lavado de activos contra los políticos puede caerse. Algunos abogados sostienen que el lavado es penado cuando se identifica al mafioso (Odebrecht) y luego al testaferro (políticos). El mafioso le entrega el dinero al testaferro y este tiene que devolvérselo limpio, pero eso no ha ocurrido. Los políticos se quedaron con los aportes.

El dinero negro provenía de la caja 2, de las coimas. Llegó aquí y desapareció. Los brasileros, antes de entregarlo, lo lavaron y, en Perú, volvieron a lavarlo. Hubo doble lavado, una conspiración mutua para ocultar su origen. Hubo engaño, mentira y conspiración.

Aparentemente parecen coimas encubiertas.

Quién va a dar una contribución de campaña por las puras; en el caso de Ollanta Humala, Odebrecht hizo de vehículo. El aporte fue una decisión del Partido de Trabajadores (PT), de darle eso a Humala a través de las cuentas de una relación que ellos tenían bastante corrupta. Se está demostrando que ese dinero (caso Humala y Keiko) no se usó en campaña, sino que fue para los bolsillos de ellos.

Según Alberto Vergara, el fujimorismo se percibe como un mal necesario cuando lo encabezó Alberto Fujimori y Keiko representa el mal innecesario.

Creo que ambos fueron un mal innecesario. El primero un mal y la segunda un posible mal, profundamente innecesario. Perú no necesitaba a Fujimori, no necesitaba una dictadura para vencer a Sendero. Se creó una democracia en crisis, el grupo Colina fue una invención del fujimorato y no hizo otra cosa que matar. La lucha contra la hiperinflación y la economía era el plan de Vargas Llosa, malamente planteado, porque de lo que se trataba era de hacer ajustes fiscales. Lo único positivo, la normalización de las relaciones diplomáticas con los países vecinos (Ecuador).

¿Usted cree que Fujimori debe regresar a la cárcel?

No lo sé. Antes de que PPK cometiera el error garrafal del indulto, había un debate entre los grupos democráticos, pues si algo debe caracterizar a una democracia es la capacidad de ser tolerante. En el caso de Fujimori, que no representaba una amenaza en el país, por qué no darle la oportunidad si él pedía sinceramente perdón a todas las víctimas. ¿Por qué no pasaba a un régimen de atención provisional que pudiera ser paulatinamente más flexible? Hubo mucha gente a favor de eso. Sigo pensando lo mismo.

Usted también fue secuestrado.

Sí, pero tuve la fortuna de emerger íntegro de cuerpo y de alma, de haber podido luego combatir y triunfar contra ellos. Si hay una petición sincera de perdón, por parte de Fujimori a las víctimas, se debiera estudiar seriamente la posibilidad de darle, previa petición de perdón, arresto domiciliario.

Usted dijo que en el Perú, a raíz de este caso de Lava Juez, existe una indignación nacional, pero como que esto no se percibe en las calles como en el 2000...

Nosotros recibimos mucha solidaridad cuando intentaron atacarnos, amedrentarnos, por parte de la Fiscalía que pretendió incautar el material. Luego de eso, hubo marchas, que no fueron del calibre del año 2000.

No hay liderazgo político.

Es cierto. No hay liderazgo político, hay fuerza en la sociedad civil, pero no hay un liderazgo político convincente, capaz, que pueda expresar a la gente y no hay los suficientes movimientos de bases que lo expresen de esa manera. Es una desgracia, porque la oportunidad para afirmar los valores republicanos con la simpatía de la gente está presente ahí. (Colaboración Andrea Díaz). ß