Hay Festival Arequipa: Enrique Planas habló sobre literatura y el futuro del periodismo en la era digital

El periodista y literato peruano Enrique Planas habló con Ayling Wong Soto en el auditorio de la Universidad Católica San Pablo sobre sus primeros libros, el futuro de los medios de comunicación impresos y la literatura en los jóvenes.

La conversación tenía un tema de fondo, su nueva obra. Demasiada responsabilidad es uno de sus recientes libros donde cuenta historias que él ha vivido en su faceta como padre.

"Hay muchas personas que no tienen una buena relación con su padre, yo fui una de ellas. En este libro trato de entender a mi padre, no hay un mensaje de fondo para quienes son padres. Solo escribí las experiencias que he vivido y aprendido con mis hijos Monserrat y Joaquín", dijo Planas.

Sobre el futuro de los medios de comunicación, Planas cree que los periódicos tienen los días contados por el uso de los nuevos medios digitales. "Desde mi labor como periodista cultural, solo me queda dejar lo mejor de mí en cada una de mis notas, no escribo pensando que en algún momento se terminará todo, solo escribo para que mi texto perdure", añadió.