Ley Fujimori: ¿Qué opina Gustavo Gorriti de la norma?

El periodista y fundador de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, se expresó acerca de los principales temas de coyuntura política que vive en el país, entre ellos, la aprobación de la 'Ley Fujimori' que beneficia principalmente a Alberto Fujimori. La entrevista que dio en Canal N, sin embargo, causó sorpresa al mostrarse a favor de la iniciativa propuesta por la bancada de Fuerza Popular.

Tras conocerse la medida de Yeni Vilcatoma que propone la ejecución humanitaria de la pena para personas mayores de 65 años, se provocó un debate en el escenario político puesto que fue aprobado apenas 48 horas después de que el Poder Judicial anulara el indulto al padre de Keiko Fujimori.

En este contexto, Gorriti destacó que en doce años de prisión "en cualquier parte, es mucho". Además, indicó ante la periodista Mávila Huertas que solo estaría a favor de que cumpla el resto de su condena en casa si pide perdón "sincero y de corazón" a los familiares de las víctimas de la violencia del Estado, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos como los de autoría mediata por los que fue juzgado a 25 años de cárcel.

"Yo personalmente creo, como muchas otras personas, que hemos luchado y lucharemos por la democracia, [que] estaríamos totalmente dispuestos —yo sin ninguna duda— a que el ingeniero Fujimori pase a un sistema de detención domiciliaria en donde se le permita tener vida de familia, una cierta normalidad", reveló el periodista.

Como se recuerda, tanto Gorriti como el empresario Samuel Dyer fueron secuestrados en el año 1992 y este delito fue uno de los motivos para la encarcelación del Fujimori. No obstante, el periodista enfatizó en que el exreo ahora se encuentra debilitado y envejecido, por lo que "no representa ningún peligro social o político (...) Así como se busca que se haga justicia, creo que es necesario no extremar el rigor punitivo".

Por último, fue enfático al destacar que el exdictador Fujimori debía solicitar el perdón a todos de la siguiente manera: "pedírselo casi nombre por nombre a los deudos de las víctimas principales" y "con profunda sinceridad y con real conocimiento emocional, ético, pedir perdón de corazón por lo que hizo, por lo que sucedió".