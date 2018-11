SJL: entrenador depravado confiesa haber realizado tocamientos indebidos a joven [VIDEO]

Un hombre de 39 años fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de ser acusado por una joven de haberla tocado de manera indebida. Al verse acorralado se vio forzado a confesar lo que había hecho.

El incidente tuvo lugar en un gimnasio ubicado en la cuadra 17 de la avenida 13 de Enero, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El sujeto, identificado como César Humberto Jiménez Núñez, se encontraba en el gimnasio ayudando a entrenar a la joven cuando de repente comenzó a tocarla de manera indebida.

La víctima salió inmediatamente a la calle en busca de ayuda. Por fortuna afuera se encontró con un patrullero del Escuadrón de Emergencia Este 1, que pudo atenderla.

Los agentes tuvieron una reacción rápida y atraparon al hombre. En un principio no deseaba hablar, pero eventualmente confesó su delito. ‘‘Ha sido involuntario, se me fue de las manos, uno a veces no piensa’’, dijo el hombre.

Christopher Tucto, entrenador del gimnasio ‘‘Cardel gym’’, indicó que para el ejercicio que realizaba Jiménez Núñez no se requiere tocar a la persona en ningún momento. ‘‘Solo se debe colocar la barra y poder retirarla’’, señaló para América.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho número 2 se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

El acoso sexual

De acuerdo al informe de Datum ‘‘Derechos de la mujer en el continente Americano’’, Perú es el segundo país en el continente con el mayor nivel de acoso sexual: 41%. El primero es México con 46% y el tercero Panamá con 39%.

En nuestra nación el 14% de mujeres sufrió de acoso sexual en el trabajo, el 4% en el centro de estudios, el 23% en algún ámbito social y el 20% en otro lugar.