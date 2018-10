Piura: Miembro de mesa fue regresado a su casa por asistir con short

Diversos sucesos se han registrado en estas Elecciones Municpales y Regionales 2018 como es el caso de un joven que acudió a cumplir su deber de integrar una mesa de votación en Piura pero fue impedido de hacerlo por su vestimenta.

Así lo informó el medio de comunicación Walac Noticias a través de su página de Facebook en horas de la mañana gracias al reporte de un usuario que se encontraba en el colegio Institución Educativa Teniente Miguel Cortéz de Castilla.

De acuerdo a información del medio, todo habría ocurrido porque el joven asistió al local de votación con 'short' e inmediatamente regresado a su casa para cambiarse la prenda pues él era miembro de mesa.

No obstante, no se explicó la causa de la determinación personal Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que una rápida revisión en las restricciones y prohibiciones que figuran en la página web del ente electoral no se encuentra ninguna que haya podido ocasionar el retorno del joven a su casa.

Respecto a prendas prohibidas, solo se hace hincapié que estarán prohibidas solo si es que estas contiene algún tipo de símbolo o signo que lo identifique con algún partido y/o movimiento político.

“En tanto, desde el sábado 06 de octubre se suspenderá cualquier tipo de propaganda política. Es decir, no se podrán usar banderas, llevar vestimentas u otros distintivos o indumentarias alusivas que contengan propaganda electoral”, se puede leer en el apartado de la ONPE.