Candidatos sin forma ni fondo

Deysi Pari

Arequipa

Los candidatos intentan meterse al Corso por el aniversario de Arequipa. Los que lo logran, acompañados de sus portátiles, regalan cajitas de fósforos, gorros, polos con sus rostros y símbolos de sus partidos. La otra postal es la de postulantes recorriendo las barriadas ofreciendo títulos, agua y desagüe.

Para diversos analistas políticos, esta es una muestra de una campaña improvisada y sin mayores ideas para captar el voto ciudadano.

El docente de la Universidad Católica San Pablo, Gonzalo Banda Lazarte, considera esta campaña como improvisada y bastante menos profesional que la del 2014. La mayoría de candidatos actúa como si fuese la prehistoria, sin nuevas herramientas.

Para el abogado y analista de la Universidad Católica de Santa María, Saulo Peralta, no hay un solo candidato que enarbole un plan estructurado.

Eso se traduce, afirma Banda, recurriendo a la masa, acudiendo al asentamiento humano, hacer un mítin, improvisar un discurso, bailar con la gente, participar en pasacalles, estar con las madres de los comedores.

VIEJAS ESTRATEGIAS

Alfredo Zegarra Tejada, exalcalde provincial de Arequipa y ahora candidato a gobernador, lleva 20 años ininterrumpidos en la política. Su campaña representa la encarnación de un marketing político anacrónico.

Sus paneles publicitarios están en toda Arequipa con su fotografía y "sus obras". Es probable que por ello sea el postulante con más antivoto, según Datum.

Apuesta que la gente lo recordará como un personaje carismático, el del bigote. Apela a la victimización (que todos lo quieren atacar) y tiene posiciones contradictoras: un día apoya al Valle de Tambo en su lucha contra Southern y meses después recibe donaciones de esta empresa minera.

Así como Zegarra, ningún candidato se interesa por los segmentos. Por ejemplo, ¿qué candidatos representan a los jóvenes?

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), en las elecciones 302 mil 124 jóvenes de entre 18 a 29 años votarán, casi el tercio de toda la población votante.

Banda explica que ninguno de los postulantes explota las redes sociales, los medios en donde se encuentran a los jóvenes. Tampoco hay mensajes directos e innovaciones como subirse a micros, formas de una nueva aproximación del candidato. Hoy la mayoría apela a la inundación de paneles publicitarios, sin mensajes, frases correctas o ideas fuerza.

Saulo Peralta señala que lo que más sorprende es que Zegarra, con todo el historial político que tiene, no tenga un programa bien estructurado para nivel regional. La República reveló que de sus 147 planteamientos, 66 eran copias íntegras de sus anteriores planes de gobierno municipales y modificaciones en las que solo se añade la palabra “regional” para actualizarlas.

Sobre Javier Ísmodes, de Arequipa Transformación, también pesan las estrategias tradicionales. “Creo que está haciendo una apuesta agresiva por crecer en provincias y hacerse conocido en sectores donde no lo conocían, que fue su talón de Aquiles en la elección anterior, ya no lo vemos tan presente en redes sociales o en televisión”, señala Banda. El analista agrega que el candidato tiene características y facilidad para llegar a un público joven, pero no lo explota.

Por eso, sigue siendo desconocido para mucha gente. Una gran parte de la población lo recuerda como el candidato que hizo un bochornoso espectáculo al celebrar una victoria que luego le arrebató Yamila Osorio, bañándose en el Tuturutu antes de tener los resultados oficiales.

SIMPATÍA Y SORPRESA

Según la encuesta de Datum, Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña es el postulante con mayor simpatía, aunque no lidera la intención de voto. Su campaña es similar al resto, tiene presencia en redes, pero con mensajes similares a los demás. Aunque su propuesta intenta centrarse en el aspecto de salud, por su condición de médico, no es tan clara. “Le juega a favor ser carismático, bonachón. La figura del político con el Volskwagen ayuda mucho. Pero eso no basta, eso puede convencer a un par de ciudadanos, pero para llegar a las cifras que quiere, deber hacer algo diferente”.

Quien asoma con cierta sorpresa es Elmer Cáceres Llica de Arequipa Unidos por el Gran Cambio. Gonzalo Banda señala que él gozaría del voto rural, que es muy difícil de medir en una encuesta.

A decir del especialista, él sí se está generando un nicho de campaña, aunque con medidas populistas. “Yo no descartaría que Cáceres, después de esta propuesta que ha hecho para controlar el ingreso de venezolanos, comience a meterse en la pelea, pese a que la idea es populista”, afirma. Y es que un gobierno regional no tiene ninguna injerencia en control migratorio.

El abogado Saulo Peralta considera que los candidatos a la Región se enfocan en ver temas sin articulación a nivel nacional. Además resalta que muchos hacen un despilfarro en campañas costosas que hacen desconfiar a la población, lo que de por sí hace que el proceso esté viciado. ❧

Omar Candia trata de desmarcarse de Alfredo Zegarra

En medio del panorama de los candidatos al gobierno regional, Banda señala que es notorio que el candidato a la alcaldía provincial Omar Candia trata de desmarcarse de Alfredo Zegarra, pese a pertenecer al mismo movimiento político que es Arequipa Renace.

Se trata de dos candidatos con dos estrategias distintas. Para Banda, Zegarra trata de rodearse solo de sus leales y de la misma gente que lo llevó y acompañó en el municipio provincial. En cambio, Candia ha tratado de rodearse de personajes nuevos, recurrió a la colaboración de técnicos. "Donde Zegarra puede ver enemigos, Candia puede ver aliados", señala.

También está la diferencia de edades entre ambos personajes.

Sin embargo, el analista señala que a Candia le falta empuje en innovación y llevar un discurso más fresco a sus potenciales electores.