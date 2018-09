Estamos en la línea del presidente pero falta más debate a la reforma

Juan Carlos Soto -

Edwar Quispe

Los jueces de Arequipa no están de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nuevo organismo que evaluará y ratificará jueces y fiscales. Zamalloa sostiene que sus integrantes serán elegidos por un comité conformado por el presidente del Tribunal Constitucional, Contraloría, Defensoría etc. Para él estos entes son politizados. Tampoco está de acuerdo con el perfil de los integrantes de JNJ: abogados con 25 años de experiencia inclinados a la cátedra e investigadores. ¿Y los prácticos? Argumenta que esos profesionales no litigan, ¿Entonces cómo van a evaluar a los jueces? Según Zamalloa, en otros países no hay ratificación. Lo ideal es tener una escuela que forme magistrados listos para la judicatura y plantear una evaluación con magistrados especiales. Está de acuerdo con la reforma judicial pero faltó mayor debate.

¿Por qué dudar de la independencia del presidente del TC, Contraloría, Defensoría, etc?

No decimos que no haya control ¡Cuidado! La ratificación no es control. César Hinostroza y Walter Ríos fueron ratificados. Sin embargo, quienes eligen y serán elegidos en la JNJ tienen mucho poder (tácitamente serán elegidos por el Congreso). Es mejor siempre sacar cualquier rastro de cualquier injerencia política, hasta personales porque si yo lo conozco es posible que vote por usted.

¿Pero el Poder Judicial siempre estuvo politizado?

El Poder Judicial no. El nombramiento tuvo problemas graves. Ningún sistema garantiza independencia absoluta. Eso es evidente. Pero mejor cuanto más se deje de lado cualquier influencia económica y política o de otro tipo.

Algunos audios revelan cómo un congresista quería definir quién iba a ser el presidente del CNM.

Por eso, debe haber una escuela judicial para formar jueces, meritocracia, donde la gente vaya, saque sus mejores notas y haga sus mayores esfuerzos y sea controlada académicamente.

¿Por qué solo la Corte de Arequipa se ha pronunciado? ¿Qué pasó con las otras cortes?

Arequipa es la capital jurídica del país. Puede ser chauvinista lo que digo pero tenemos una obligación moral con el país. Es difícil hablar en estos momentos. Hay mucho miedo. Después de todo lo que hemos visto, la sociedad no nos tiene confianza y tiene toda la razón, pero eso no debe impedir el debate.

¿Ustedes tienen observaciones a la composición de la JNJ y perfil de sus integrantes?

Estamos convencidos que el presidente Martín Vizcarra tiene toda la razón. Hay que hacer una reforma integral de la justicia. No estamos en contra de las investigaciones (a vocales implicados en la corrupción). Sin embargo, la reforma nos debió llevar a algo mejor. Se hizo cambiar a los componentes y forma de elección de algunos miembros por otro grupo sin cambiar el fondo de lo que significan las atribuciones del CNM. Es un buen momento para entrar en el debate.

¿Y qué órganos de control deben evaluar al juez?

La ratificación no sirve. Todos los ratificados están presos o suspendidos. Con la presidencia del doctor San Martín se planteó los jueces contralores, aquellos con la posibilidad de levantar secretos bancarios y de comunicaciones. Hacer eso que a veces todo el mundo sabe pero no puede sostener por falta de atribuciones.

El presidente Vizcarra dijo que lamentablemente los órganos de control del PJ habían fracasado.

Más del 90% de las denuncias es por retraso, no por corrupción. Acá es clave la participación ciudadana. Cuando a un ciudadano le dicen: tienes que darle plata al juez, hay que denunciarlo. ¿Cómo podemos llegar al juez o trabajador corrupto, si es que no denuncian?

¿Y cómo sabremos si habrá un control de juez a juez? Apelo a esa frase popular: otorongo no come otorongo.

Los jueces contralores no van a ser jueces de carrera, como ocurre hoy. Son nombrados específicamente en el cargo no para ir a civil, a penal, sino para investigar. Además pueden rotar de distritos, si hay alguna duda se puede hacer denuncias anónimas, de inteligencia.

¿Sienten que han quedado vulnerables después de los audios de la corrupción? Usted lo ha dicho, hay un temor para hablar.

Eso no tiene nada que ver con el debate que estamos haciendo. Es un debate de principios y académico. Si usted saca toda la Corte de Justicia de Arequipa mañana, el debate debe continuar.

Va a ser complejo hacerlo porque se ha anunciado someter estas propuestas a referéndum.

La historia no demora un día ni 6 meses. La historia se construye en muchos años. Hay un viejo dicho que dice: "La herejía de hoy será el credo del mañana".

¿Cuánto tiempo debe demorar el debate? ¿Debería postergarse el referéndum?

No, pueden hacerlo aún. Planteamos un debate para crear la escuela de judicatura. Esto demorará un par de años, por lo menos. (...) Los parches no ayudan y esto lamentablemente es un parchecito a lo que pasó anteriormente. Siempre hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si los consejeros del CNM hubieran sido absolutamente honestos y eficientes?, el modelo era bueno, pero como no eran eficientes, el modelo es malo. Pongo otro modelo, qué me garantiza que sea bueno y eficiente. Entonces esa es la preocupación de nosotros. El modelo que planteamos es el que los jueces conocemos.

El caso de los Cuellos Blancos no es un caso aislado. No sé si se puede decir que eso se repite en todas las cortes...

No hay un nivel de lo que se ha planteado, claro, solo puede ser de Lima, y una conexión directa con esa corte. Evaluando, el señor Walter Ríos lo primero que hizo fue renunciar a su seguridad. A mí me han quitado la seguridad en marzo. Pero un agente no solo me da seguridad, me controla. Usted no puede comparar el Callao con Arequipa, sin ninguna duda, lo que garantizo es que aquí hay mejor calidad. Ademas acá Hinostroza no ha llamado.

¿Por qué le quitaron la seguridad?

Hemos hablado con el General y dicen no nos corresponde. Durante muchos años tuve seguridad, uno nunca sabe lo que te puede pasar. Una mala resolución de un juez, una persona ofuscada y puedes ser agredido hasta en tu integridad. ♣