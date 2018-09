Miembros de mesa pueden capacitarse en cualquier ODPE

Roberth Orihuela Q.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa inició la capacitación de los más de 18 mil miembros de mesa en toda la región. Sin embargo, tienen problemas. Primero, no asisten a los locales de las ODPE distritales para ser capacitados. También en varios casos es difícil dar con ellos. Muestra de esto es que más de 400 están en condición de inubicables.

Isaac Barrera, jefe de la ODPE de Arequipa, manifestó su preocupación, puesto que han capacitado solo al 50% de los miembros de mesa. "Muchos de ellos han cambiado sus direcciones pero no lo han consignado ante el Reniec. Ahora los buscamos a través de las redes sociales", explicó el funcionario.

¿Qué deben hacer?

Barrera explicó que la importancia de los miembros radica en que ellos serán los artífices de que las elecciones sean limpias y democráticas. Invocó a que se informen para que puedan cumplir con su deber y también evitar ser multados.

Los pasos que cualquier miembro de mesa debe seguir son simples (ver infografía). Pero además de eso deben tener en cuenta otras cosas.

Por ejemplo, que la capacitación no les quitará más de una hora de su tiempo y que pueden hacerla en cualquier ODPE, incluso la que esté cerca a su trabajo. También que no serán multados si no se capacitan, pero si no asisten el 7 de octubre sí tendrán una sanción económica de S/ 190, y si no van a votar se agrega otra de entre S/ 19 y S/ 76, dependiendo del nivel socioeconómico de su distrito.

Los miembros de mesa titulares y suplentes deben asistir a partir de las 7:30 el domingo 7 de octubre. ❧