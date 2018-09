sambenito de zegarra

En su reaparición en algunos medios, el candidato Alfredo Zegarra Tejada dice que era un invento eso de que le quedaban cuatro años de vida. "Un periodista me clavó el sambenito", acusa. La República publicó la noticia a semanas de las elecciones de octubre de 2014. La historia es así. Este medio organizó una suerte de diálogos para que los candidatos expongan sus propuestas ante un grupo de comentaristas. En una de esas rondas, nos visitó Zegarra que iba a la reelección.

En esa mesa, además del suscrito, estuvo Ángel Manrique Linares y Federico Rosado Zavala. El diálogo comenzó muy distendido. Alguien del panel le preguntó por qué volvía a postular. Zegarra respondió textualmente: “Es mi última campaña política, tengo un problema de salud muy grave, no iba a participar ahora, pero tengo una responsabilidad política”.

Fue una confesión. Nadie le forzó la respuesta. Los periodistas repreguntan y Rosado añadió que si se podía saber sobre su estado de salud. Zegarra continuó: "Fui intervenido quirúrgicamente, pero eso no soluciona al 100%, entonces uno tiene sus limitaciones de salud y, bueno pues, yo sé que no paso de cuatro o cinco años". "¿De qué?", preguntó el suscrito. Él respondió: "... De vida, gobernaremos esos cuatro años y nos despediremos de la ciudad". Zegarra acusa que lo mal interpretaron. El audio (https://soundcloud.com/multimediasound-1/alcalde-alfredo-zegarra-lider-de-arequipa-renace) está claro. La salud es un asunto privado. Sin embargo, cuando los personajes emergen a la escena pública, hay un interés público. Además, en esa oportunidad, no hubo revelación sino una confesión: nadie forzó a Zegarra para que diga eso. Él quiso hablar del asunto. Entonces, él mismo se clavó el sambenito. ❧