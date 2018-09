Mario Melo denuncia guerra sucia contra Arequipa Renace

Roberth Orihuela Q.

El candidato a consejero regional Mario Melo acusó a los contrincantes políticos de su movimiento Arequipa Renace de hacerles un seguimiento con el fin de perjudicarlos. Dijo esto ante las denuncias publicadas por La República que involucran a gente de confianza del candidato a gobernador Alfredo Zegarra con el uso de locales estatales y el presunto cobro de cupos a prostíbulos.

"Nuestros contrincantes han iniciado una campaña de seguimiento al milímetro de nuestras actividades. Buscan cualquier cosa para acusarnos. Nosotros estamos trabajando con propuestas", alegó el candidato.

Sostuvo esto a pesar de que las denuncias se manejan con pruebas. En el caso del uso del depósito del municipio de Cayma, se mostraron fotografías de cómo un camión se guarda en dicho local para luego aparecer en la sede de campaña de Arequipa Renace, ubicada en la Plaza España (Cercado). Después de eso, es cargado con paneles de propaganda electoral de Zegarra y Harberth Zúñiga, candidato a consejero por los arbolitos.

"No lo sabía"

También hay cuestionamientos contra exfuncionarios ediles y otros en actividad por el supuesto cobro de cupos a centros nocturnos. Incluso La República publicó que Amparo Tapia, más conocida como "La Tía Pocha", puso como testigos en su favor a Carlos Perea (asesor legar), José Pineda (actual procurador) y Marcos Hinojosa (exgerente).

Sobre esto, Perea manifestó su sorpresa, puesto que no estaba enterado de que La Tía Pocha lo consignó como uno de sus testigos con el fin de liberarse de las acusaciones en su contra por supuestamente promover la prostitución.

"Yo no la conozco. No sé qué podría declarar en favor o en contra de esa señora. Además que mis funciones no me permiten tener conocimiento de prostíbulos", agregó. ❧