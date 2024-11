Advierten graves enfermedades tras identificar pesticidas en quinua de Perú, según estudio de San Marcos y la UP

Un estudio conjunto realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico (UP) ha revelado la presencia de pesticidas en muestras de quinua cultivada en diversas regiones de Perú. Este hallazgo ha generado preocupación debido a la importancia de este grano en la dieta nacional y su creciente reconocimiento como superalimento a nivel internacional.

La investigación identificó plaguicidas como carbofurano, clorpirifos, malatión y cipermetrina en las muestras analizadas, algunas de las cuales se comercializaban como productos orgánicos.

Detectan pesticidas prohibidos en quinua peruana 'orgánica'

Al respecto, según la investigadora Angie Higuchi del Centro de Investigación de la UP, los resultados fueron sorprendentes, ya que 10 de las 27 bolsas de quinua analizadas, que se comercializaban como orgánicas, contenían pesticidas prohibidos por la Unión Europea. La especialista destacó que estos representan un riesgo para la salud, ya que podrían estar relacionados con enfermedades graves, como trastornos hormonales, renales y ciertos tipos de cáncer, como la leucemia.

“En nuestro estudio hemos encontrado encontramos 27 bolsas de quinua, de las cuales 10 marcas que se vendían como orgánicas, no lo eran. En estas bolsas había diferentes clases de pesticidas, como pesticidas que son prohibidas por la Unión Europea. Esto causa diversas enfermedades, problemas endocrinos, hormonales, problemas en los riñones, cáncer; por ejemplo, la leucemia”, afirmó la experta.

Asimismo, Higuchi aclaró que es “es imposible decir que no vamos a poder cultivar sin utilizar pesticidas, sin embargo, hay pesticidas menos complicados para la salud y ambiente, y esas son las que debemos utilizar en dosis correctas con previa capacitación a los agricultores y con correctas leyes por parte del gobierno”.

En este contexto, Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la UP, lamentó la falta de supervisión en la venta de productos que se promocionan como orgánicos. “Ningún peruano que no haya hecho un estudio va a saber lo que está comiendo. Porque en el empaque dice orgánico y uno paga más inclusive por eso. Sin embargo, no hay ninguna vigilancia en la venta de productos, el público está dispuesto a pagar más, pero no porque sea mejor, sino porque no hay información”, señaló.

¿Cuál es el principal problema en relación con la quinua?

En este sentido, Jaime Delgado, abogado en defensa del consumidor y coordinador del tercer monitoreo sobre agroquímicos en los alimentos, señaló que el problema es grande y requiere "cambiar el diseño de supervisión de control". “Nuestros agricultores están abandonados a su suerte. Si una autoridad tiene un mandato de ley y no está cumpliendo su rol de fiscalizar, es una omisión de funciones y eso es un delito que miles de autoridades por su inacción están exponiendo la salud de las personas”, afirmó.

El rol del consumidor en la seguridad alimentaria

Ante esta situación, el Tercer Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos recomendó a los consumidores peruanos optar por alimentos orgánicos adquiridos en ferias locales o aquellos con certificación clara en el empaque. Además, instaron a la población a exigir al gobierno la implementación de regulaciones más estrictas en la seguridad e inocuidad alimentaria, y a demandar una mayor vigilancia en el mercado de productos alimenticios.

En este sentido, se propuso que la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor (INDECOPI) imponga sanciones a las empresas que no respeten los derechos de los consumidores, particularmente en relación con el uso excesivo de pesticidas.

Medidas para mejorar el control de pesticidas

Los investigadores también sugieren: