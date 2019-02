Identifica los síntomas que podría presentar un niño con cáncer

Se conoce como cáncer pediátrico a los tipos de cáncer que se presentan en niños menores de 15 años. Estos no distinguen raza ni condición social y lamentablemente no se conocen formas de prevención, pues la mayoría de casos son por factores genéticos y ambientales, aun no completamente definidos.

Según el doctor Juan Luis García, oncólogo pediatra de Oncosalud, en el Perú se diagnostican anualmente aproximadamente 1 200 niños con cáncer y llegan a los centros especializados en estados avanzados.

“Las cinco neoplasias más frecuentes que afectan a los niños son las leucemias agudas con el 42% de los casos totales, tumores cerebrales con el 14%, linfomas con el 8%, retinoblastoma (cáncer al ojo) con el 12% y tumores renales con el 6%”, afirmó el especialista.

También indica que el tratamiento debe ser multidisciplinario y enfocado en cada tipo de cáncer y se brinda entre quimioterapia, cirugía oncológica y radiooncología.

“Es de suma importancia que los padres de familia cumplan con los chequeos periódicos y visiten al pediatra por lo menos una o dos veces al año. Asimismo, deben estar atentos a algunas señales que pueden ser indicio de que nuestro niño sufre de algún tipo de mal oncológico”, señaló el especialista.

El doctor García recomendó visitar al médico si su menor hijo presenta alguno de los siguientes síntomas:

Leucemia: podría tener signos de anemia: palidez, cansancio y poco apetito. Numerosas infecciones que se repiten constantemente. Facilidad de sangrado. Dolor persistente en los huesos y fiebre, acompañada de los síntomas anteriores.

Tumor cerebral: presentan dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Convulsiones, parálisis. Además, alteraciones en la visión, cambios visibles en el estado neurológico.

Linfoma: aumento de tamaño de los ganglios.

Retinoblastoma: brillo anormal en los ojos y estrabismo.

Tumor abdominal: dolor y distensión abdominal. Así como también, incremento del tamaño del vientre.

