Los días pasan y el futuro de Jorge Fossati en la selección peruana es incierto. En principio, se habló de que no continuaría al mando de la Bicolor tras consenso en el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es más, en los últimos días, trascendió la información de que 'Bolillo' Gómez, recientemente anunciado como DT de UTC, sería su sucesor en el banquillo.

No obstante, lo que hoy en día se habla es que el popular 'Nonno' podría seguir en la selección. Esto se concretaría después de una última reunión que entabló Jorge Fossati con la FPF. Además, cuatro futbolistas de la Blanquirroja le habrían pedido no dejar al Equipo de Todos.

Jorge Fossati podría seguir en la selección peruana tras solicitud de 4 jugadores

En la última edición del programa 'Fútbol como cancha', el periodista Kevin Pacheco habló sobre la continuidad de Jorge Fossati en la selección peruana. De acuerdo al comunicador, el estratega volvió a juntarse con el máximo ente del fútbol peruano y le plantearon la posibilidad de permanecer al mando.

"Tengo entendido que en los últimos días se ha dado un contacto entre la Federación con Jorge Fossati para plantearle la posibilidad de que se pueda quedar en la selección peruana. Lo que sé es que se le ha planteado esta posibilidad al técnico de la selección, que él tiene contrato", dijo.

Asimismo, el pedido de algunos jugadores del equipo podría influir en la decisión final que tome Fossati. "A la par tengo entendido que cuatro futbolistas de la selección han hablado con Fossati, uno del torneo local y tres del extranjero, para que se pueda quedar", añadió.

Finalmente, enfatizó en que el DT uruguayo no está dispuesto a dejar su cargo. "Fossati no quiere ni puede renunciar porque si lo hace, paga una cláusula. Pero el detalle importante para que esto se pueda dar es que Fossati sabe todo el contexto que se está viviendo en el país. Necesita un respaldo público. No asegura que se quede, pero existió un contacto", concluyó.

¿'Bolillo Gómez podría ser el sustituto de Jorge Fossati en la selección peruana?

El medio colombiano Antena 2 informó que Hernán ‘Bolillo’ Gómez está "a una firma" de ser oficializado como el próximo director técnico de la selección peruana. Esta decisión se tomaría como una medida urgente por parte de la FPF para intentar mejorar el rendimiento del equipo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Hace un mes, el técnico había sido anunciado como nuevo timonel del Club Universidad Técnica de Cajamarca, conjunto peruano con el que se suponía tenía todo cerrado para iniciar el proyecto en este 2025; sin embargo, reportes indicaron diferencias en el aspecto contractual que complicaría la estadía del ‘Bolillo’”, indicó el citado medio.

Según la información proporcionada por Antena 2, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría mostrado interés en Gómez debido a su amplia experiencia dirigiendo selecciones nacionales en todo el continente, especialmente en competencias de clasificación para la Copa del Mundo. El entrenador colombiano es el segundo en lograr clasificar a tres selecciones distintas a dicho torneo internacional, siendo estas Colombia, Ecuador y Panamá.