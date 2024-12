La fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y/o abandono de cargo, al someterse a una operación de rinoplastia.

“Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida”, informó el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Las indagaciones respectivas estarán a cargo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del despacho de la fiscalía de la Nación. "Una de las primeras disposiciones de la fiscalía será solicitar a Palacio de Gobierno toda la información sobre la atención de salud recibida por la presidenta desde que asumió el cargo y de los centros de salud y especialistas médicos que la atienden y las prescripciones recibidas", informó una fuente fiscal.

Esta es la octava investigación que enfrenta Dina Boluarte desde que asumió la presidencia de la República. Ya son más casos, de los que en su momento enfrentó el expresidente Pedro Castillo, y que provocaron la caída de su gobierno.

El testigo delator y eventual aspirante a colaboración eficaz

El ex premier Alberto Otárola se convertirá en testigo clave

El último martes, 10 de diciembre, el exprimer ministro Alberto Otárola declaró ante la comisión de fiscalización del Parlamento que la presidenta se sometió a una operación de nariz el 2023 por problemas de salud y que, durante 12 días, sólo despachaba con los ministros de manera virtual.

“Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estaba desatendiendo las labores que le competían al cargo y me consta. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros”, aseguró.

El calendario de actividades de la presidencia pone de manifiesto que Boluarte se habría ausentado de la presidencia entre el 28 de junio hasta el 9 de julio. Solo el 5 de julio habría participado en una sesión de forma virtual. El gobierno funcionó en piloto automático, como habían reportado diversos medios de comunicación.

La ex ministra de educación, Magnet Márquez declaró que la sesión del 5 de julio de 2023 fue virtual, pero que solo escucharon la voz de la mandataria. “Sí me acuerdo de esa sesión, no estuvo presente la presidenta, se nos indicó si mal no recuerdo que estaba con un proceso gripal o que no tenía voz, algo así, y pusieron la pantalla”, indicó Márquez.

De acuerdo con la Constitución, la mandataria debió informar al Consejo de Ministros y al Congreso que estaría incapacitada para ejercer la presidencia por cuestiones de salud, como la mencionada cirugía, pero nunca lo hizo. La operación estuvo a cargo del cirujano plástico Mario Cabani, ha precisado Otárola.

Una carga penal pesada, ocho investigaciones en trámite

La presidenta Dina Boluarte tendrá que volver a ser investigada por la fiscalía

La presidenta Dina Boluarte ya suma ocho investigaciones en el Ministerio Público por presuntos actos ilícitos en su desempeño al frente del Poder Ejecutivo.

Boluarte enfrenta 1) la investigación por las 50 muertes violentas, por disparos de las fuerzas del orden, durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. 2) por presunto enriquecimiento ilícito como funcionaria pública. 3) Por el caso de los lujosos Rolex que recibió del gobernador regional Wilfredo Oscorima, mientras en retribución habría aprobado ampliaciones presupuestales para la región Ayacucho y el caso "Los Waykis en la Sombra".

Además, 4) por la presunta fuga de Vladimir Cerrón en el auto presidencial conocido como el “Cofre”, 5) por una reunión secreta con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides para interferir en las investigaciones fiscales en su contra y 6) por la desactivación por del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y el grupo policial de apoyo de la DIVIAC.

Igualmente, 7) es investigada por presuntos aportes ilícitos en la campaña de Perú Libre a la presidencia en relación con el denominado caso " “Los Dinámicos del Centro”.