México vs Alemania EN VIVO: LINK para ver ONLINE el duelo por el Last Chance de la Kings World Cup Nations 2025

México vs Alemania se enfrentan EN VIVO este martes 7 de enero desde las 12.00 p. m. (hora mexicana) y a la 1.00 p. m. (hora peruana) por el duelo de el Last Chance de la Kings World Cup Nations 2025. Este duelo se disputará en territorio italiano y será transmitido por la señal de Disney Plus. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la página web de La República Deportes.

México vs Alemania EN VIVO por la Kings League 11:22 ¿Quién es el presidente de México? Para este torneo, México tiene varios presidentes. Entre ellos se encuentran Gabriel Montiel, Alanita y Javier 'Chicharito' Hernández. 10:59 ¿Qué canal transmite el México vs Alemania? El encuentro entre México vs Alemania será transmitido por la señal de Disney Plus para todo el territorio americano. 10:58 ¿A qué hora juegan México vs Alemania? México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 1.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 2.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 3.00 p. m. España: 7.00 p. m.