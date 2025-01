Licencia de conducir para indocumentados en Carolina del Norte: 4 pasos para obtener la Real ID en EE. UU. en 2025

La licencia de conducir es un documento fundamental que garantiza el cumplimiento de la ley federal para combatir estafas y delitos como el terrorismo y el robo de identidad en Estados Unidos. A partir del 7 de mayo de 2025, solo se aceptarán documentos de inmigrantes indocumentados que cumplan con esta normativa para acceder a instalaciones federales y realizar vuelos domésticos. En la siguiente nota te detallamos los 4 pasos para obtener la Real ID en Carolina del Norte.

En Carolina del Norte, la implementación de la Real ID está a cargo de la División de Vehículos Motorizados (DMV). Con el objetivo de cumplir con estándares de seguridad más estrictos y facilitar así la identificación de los ciudadanos extranjeros, las autoridades norteamericanas buscan mejorar la calidad de estos documentos en el gigante americano.

La licencia de conducir es vital para los inmigrantes en Carolina del Norte. Foto: Citizen

¿Cuáles son los 4 pasos para obtener la Real ID en Carolina del Norte si eres inmigrante en 2025?

Para comenzar el trámite de la licencia de conducir, es esencial acudir a una oficina de licencias de conducir de la DMV de Carolina del Norte. Es obligatorio realizar una cita previa, la cual se puede solicitar con un máximo de 90 días de anticipación. Esta institución brinda una herramienta en su sitio web para verificar el tiempo de espera en cada oficina. Los 4 pasos para obtener la Real ID en Carolina del Norte si eres inmigrante en 2025 son los siguientes.

Documentos vitales : los extranjeros deben acreditar tu identidad y fecha de nacimiento, como un acta de nacimiento o un pasaporte.

: los extranjeros deben acreditar tu identidad y fecha de nacimiento, como un acta de nacimiento o un pasaporte. Identificaciones de programas sociales en USA: los indocumentados deben presentar una identificación que incluya tu número completo del Seguro Social, como la tarjeta de este importante programa para jubilados.

los indocumentados deben presentar una identificación que incluya tu número completo del Seguro Social, como la tarjeta de este importante programa para jubilados. Trámite legal : los interesados deben adjuntar un documento que evidencie su presencia legal, como una tarjeta de residente permanente o un certificado de naturalización.

: los interesados deben adjuntar un documento que evidencie su presencia legal, como una tarjeta de residente permanente o un certificado de naturalización. Validación del DMV: luego de realizar estos procesos, los indocumentados debe adjuntar la cobertura del seguro de responsabilidad de un proveedor aceptado en Carolina del Norte.

La Real ID brinda diversos beneficios en USA. Foto: Ncdot

¿Cómo identificar que tu Real ID de Carolina del Norte es válida?

Luego de recibir tu Real ID, podrás identificarla revisando que esta credencial presente una estrella de color amarillo en la parte superior, lo que evidencia que cumple con los requisitos establecidos por la ley norteamericana. No obstante, aquellas identificaciones que no cumplen con la normativa estarán marcadas como "No para identificación federal".

Pese a que la ley no entrará en vigor hasta mayo de 2025, el gobierno estatal remarcó que los inmigrantes pueden comenzar a obtener su Real ID desde ahora. Es primordial mantenerse informado sobre estos cambios y asegurarse de cumplir con todos los requisitos para evitar contratiempos en el futuro.

Las personas realizan sus trámites directos para obtener su Real ID. Foto: Ncdot

Los 3 principales beneficios que ofrece la Real ID para inmigrantes en Carolina del Norte

Aunque la Real ID no cambia el estatus migratorio de los inmigrantes, sí ofrece ventajas importantes. A continuación, te detallamos los 3 principales beneficios que ofrece la Real ID para inmigrantes en Carolina del Norte.