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Daniel Barragán justifica su voto en el Senado: "Hay que darle las facultades y desde aquí evaluemos al Gobierno"

El senador de Obras justificó su apoyo al dictamen de facultades. Horas antes, confirmó que cuatro de los cinco senadores de su partido votarían a favor de la medida

Daniel Barragán señaló que votará a favor de dictamen de facultades | Foto: difusión.
Daniel Barragán señaló que votará a favor de dictamen de facultades | Foto: difusión.
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Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras, justificó su voto a favor del dictamen de la Comisión de Constitución sobre el pedido de facultades legislativas. Señaló que otorgar las facultades era lo correcto y que, posteriormente, se debería fiscalizar el trabajo del Gobierno.

"Hay que darle las facultades y desde aquí evaluemos si le hemos dado la capacidad al Gobierno. Veremos si logran rectificarse o no avanzan en los temas que se están desarrollando. La pregunta que nos hacemos es qué país queremos, hacia dónde queremos llegar. Para ello, es muy importante que las normas que salgan de este Congreso sean las necesarias", indicó.

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Horas antes, Barragán había confirmado que cuatro de los cinco senadores de Obras estarían presentes en el Senado y votarían a favor del pedido de facultades.

"Vamos a votar a favor. Tendremos cuatro votos a favor. A todos nos afecta la crítica, pero cuando uno tiene principios, sigue avanzando. Es para el país que estamos trabajando. No es desleal cumplir con principios. Si hemos dado la mano de que vamos a asistir, todos podemos asistir", indicó.

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