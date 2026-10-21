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CONGRESO EN VIVO | SENADO DEBATE PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Política

Patricia Iturregui: "Si esto es el diálogo y la democracia para Fuerza Popular, ¿cómo será el autoritarismo?"

Durante el debate en la Cámara Alta, la senadora del Partido del Buen Gobierno cuestionó la falta de procedimientos democráticos en el proceso que derivó en la presentación del dictamen de la Comisión de Constitución sobre el pedido de delegación de facultades.

Patricia Iturregui criticó la actuación del partido oficialista, Fuerza Popular | Foto: Congreso.
Patricia Iturregui criticó la actuación del partido oficialista, Fuerza Popular | Foto: Congreso.
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Patricia Iturregui criticó la actuación de Fuerza Popular. Durante el debate del dictamen sobre el pedido de delegación de facultades, aprobado por la Comisión de Constitución, la senadora del Partido del Buen Gobierno señaló que el proceso que derivó en la presentación del documento careció de procedimientos democráticos.

"Si este es el diálogo y la democracia maravillosa para Fuerza Popular, ¿cómo será el autoritarismo? El dictamen que hoy nos propone Fuerza Popular es el resultado de haber infringido la moción de orden", indicó.

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La senadora del Partido del Buen Gobierno señaló que lo que se debate no es solo las delegaciones que se darán al Gobierno de Keiko Fujimori, sino también la dinámica que existirá entre las cámaras del Parlamento.

"Hay un desbalance en el diseño bicameral. El artículo 107 le da iniciativa legislativa al presidente de la Repúblcia y a los diputados, no a los senadores. (...) La democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría, sino un sistema de límites al poder y de protección de las minorías. Lo que hoy resuelva el Senado no solo definira el alcance de las facultades, sino la relación entre ambas cámaras por los próximos años", señaló.

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