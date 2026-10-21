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Política

Rafael Belaunde sobre la población afectada por las precipitaciones en Piura: “Igual va a llover, igual se van a inundar”

Ante las pérdidas sufridas por las familias en Piura, el ministro de Defensa argumentó que las lluvias no se pueden evitar y defendió la gestión del Ejecutivo al destacar las acciones de las Fuerzas Armadas frente a las inundaciones.

Rafael Belaunde sobre la población afectada por las precipitaciones en Piura: “Igual va a llover, igual se van a inundar”
Rafael Belaunde sobre la población afectada por las precipitaciones en Piura: “Igual va a llover, igual se van a inundar”Composición/LR
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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, justificó el impacto de las recientes lluvias en la región Piura al afirmar que las inundaciones son inevitables ante la llegada del Fenómeno El Niño. “Igual va a llover, igual se van a inundar”, indicó el ministro a medios locales.

En lugar de enfocarse en las deficiencias de las obras de prevención que dejaron vulnerables a cientos de familias, el titular del sector centró su postura en que lo determinante es la velocidad de respuesta de las Fuerzas Armadas para controlar la emergencia una vez ocurridas las inundaciones.

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Durante sus declaraciones, el ministro resaltó las acciones del personal militar en las zonas afectadas y manifestó que la presencia de las fuerzas del orden permitió tomar el control de la situación tras los estragos iniciales de las lluvias.

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“Pero lo que ha sido, digamos, satisfactorio a mi parecer es que rápidamente, una vez que las Fuerzas Armadas se han desplegado, la situación se ha podido empezar a controlar rápidamente”, sostuvo Belaunde.

“Igual va a llover, igual se van a inundar”

Sin embargo, al ser cuestionado por las severas pérdidas materiales que sufrieron las familias piuranas —quienes vieron sus viviendas inundadas y perdieron enseres conseguidos con años de esfuerzo—, el ministro descartó que las labores de ingeniería o descolmatación pudieran evitar el impacto del clima.

“Esto no es que se ha desbordado un río que hemos descolmatado. Está bien, igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, apuntó el titular de Defensa.

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