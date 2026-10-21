Cinco votos de Obras y Buen Gobierno permitieron aprobar el pedido de facultades
Los senadores Flores y Gavidia de Buen Gobierno votaron a favor, mientras que el resto de su bancada se abstuvo. En OBRAS, los senadores Astucuri, Barragán y Gago votaron a favor, mientras que Ticona lo hizo en abstención. La senadora Flores no asistió al pleno por temas de salud.
Tres votos de OBRAS y dos de Buen Gobierno permitieron que se alcance la mitad más uno que necesitaba para aprobar el dictamen de pedido de facultades.