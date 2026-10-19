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Política

Pleno del Senado debatirá este miércoles pedido de facultades tras incorporación de 7 puntos en Constitución

La comisión aprobó por unanimidad una fórmula sustitutoria del proyecto del Ejecutivo y contiene siete temas adicionales a los aprobados en Diputados. Por la urgencia, el Pleno la debate el miércoles antes que cualquier otro tema.

Pleno del Senado debatirá este miércoles pedido de facultades tras incorporación de 7 puntos en Constitución
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La Comisión de Constitución debatirá este miércoles 21 de octubre, desde las 10 de la mañana, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en seguridad ciudadana y fenómeno del Niño, con siete puntos que la Comisión de Constitución incorporó este lunes.

Entre los puntos nuevos figuran el resguardo militar de los penales, la intervención de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad y el fortalecimiento de la DINI. También se agregaron medidas sobre legítima defensa, vigilancia posterior a la prisión para ciertos delitos y simplificación de trámites para proyectos de infraestructura.

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La comisión los aprobó sin la presencia de Juntos por el Perú, Ahora Nación ni el Partido del Buen Gobierno. La votación fue unánime, con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y un único congresista de Obras. La sesión alcanzó el quorum precisamente por ese senador, Roger Astocuri.

Citación al Pleno del Senado

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Sillas vacías y votos en el Pleno

La senadora de Ahora Nación Ruth Luque anunció que no asistiría a la Comisión de Constitución este miércoles y acusó al fujimorismo de obstruccionista. Luego advirtió que el oficialismo ya cuenta con los votos para el Pleno. "Queda claro que ya tienen los votos, teniendo un acuerdo con Obras”, sentenció.

Tras esa sesión, la senadora y vocera de Fuerza Popular Patricia Juárez dio una conferencia de prensa y puso tres sillas vacías con los logos de las bancadas ausentes. Las acusó de dar la espalda al reclamo ciudadano y anunció que las esperarán en el Pleno. "El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras", dijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Carlos Mesía, también cuestionó las ausencias. Sostuvo que la comisión cumplió los plazos del Reglamento, que vencían ese lunes, y rechazó las exigencias externas al Senado. Dijo que los senadores no tienen mandato imperativo. Sin embargo, su conducción en los últimos días de debate fue rechazada por las cuatro bancadas de oposición ya que desconoció la votación de cuestión de orden que había propuesto la senadora de Buen Gobierno, Patricia Iturregui el día jueves.

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