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Comunidad judía en el Perú conmemora los tres años del 7 de octubre

Más de 200 personas asistieron a la ceremonia en el Colegio León Pinelo, convocada por el embajador israelí en el Perú, Gali Dagan.

Los familiares del médico y ciudadano peruano-israelí asesinado por Hamás Daniel Levy
Los familiares del médico y ciudadano peruano-israelí asesinado por Hamás Daniel Levy | Embajada de Israel en PerúDifusión
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El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos atacaron comunidades del sur de Israel. Murieron cerca de 1200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas, según cifras oficiales.

Una comisión de investigación independiente de Naciones Unidas concluyó en junio de 2024 que esos grupos cometieron crímenes de guerra durante el ataque, entre ellos asesinatos y toma de rehenes. Dos peruanos perdieron la vida ese día, y uno de ellos fue el médico Daniel Levi Ludmir, asesinado mientras atendía a los heridos en la clínica del kibutz Be’eri.

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Daniel Levi pudo huir y decidió quedarse a ayudar a los heridos

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Tres años después del 7 de octubre, la comunidad judía de Lima volvió a reunirse para recordar.

Fue en el Colegio León Pinelo, en un acto organizado por la Embajada de Israel y la Asociación Judía del Perú, con el apoyo de Keren Kayemet LeIsrael Perú. Llegaron más de 200 personas. Entre ellas estaban el embajador de Israel en el Perú, Gali Dagan, y el presidente de la Asociación Judía del Perú, Simon Fishman.

Uno de los momentos centrales fue el encendido de una vela conmemorativa. Lo hicieron Alberto Levi y Michael Levi Ludmir, padre y hermano del médico peruano Daniel Levi Ludmir. Daniel murió el 7 de octubre mientras atendía a los heridos en el kibutz Be’eri.

La voz de quien volvió de Gaza

La ceremonia reservó un espacio para Luis Har. Los terroristas lo atacaron en su kibutz de Nir Yitzhak y lo secuestraron junto a su familia el 7 de octubre. Las Fuerzas de Defensa de Israel lo rescataron después de 129 días de cautiverio en Gaza.

«En cautiverio no pasa el tiempo, cada segundo es un siglo», dijo. Allá adentro, contó, «bajé 16 kilos».

Luego tomó la palabra el embajador Dagan. Recordó a las 1200 víctimas y a los 251 secuestrados por Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Advirtió sobre el aumento del antisemitismo en el mundo y habló de la resiliencia de su país.

«Nuestras heridas siguen abiertas, pero el dolor no tendrá la última palabra. La respuesta de Israel es seguir viviendo, reconstruir nuestras comunidades y mantener viva la esperanza», afirmó.

Luis Har es un ciudadano argentino que fue secuestrado junto a su familia por terroristas

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Senadores y autoridades en la sala

Entre los asistentes se encontraban los senadores Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular. Los acompañaron el diputado Leo de Paz, autoridades peruanas, diplomáticos, periodistas y miembros de la comunidad judía.

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