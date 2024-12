Tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, su madre, María del Pilar Gómez, se pronunció sobre el caso, enfatizando que su hija es una víctima y no la culpable de los hechos que la rodean. La joven abogada fue asesinada en circunstancias que aún generan incertidumbre dentro de un vehículo tras recibir más de 20 balazos.

Andrea Vidal, quien trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, fue acribillada por sicarios en La Victoria mientras viajaba en un taxi. Por lo que su madre busca respuestas sobre el asesinato y se niega a aceptar que su hija haya sido el objetivo de un ataque. “Necesito saber si mi hija fue el objetivo. Mi corazón dice que no”, expresó.

La joven abogada había trabajado hasta septiembre en el Congreso, bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, vinculado al partido Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta serias acusaciones de estar involucrado en una red de prostitución que operaría en el Parlamento. María del Pilar Gómez no encuentra explicaciones para el asesinato de su hija, quien, según ella, no había manifestado recibir amenazas. “Si ella hubiera tenido alguna amenaza, me lo hubiera contado”, afirmó en una entrevista a Cuarto Poder.

“Quiero que entiendan que mi hija es una víctima, no la culpable”, enfatizó. La madre recuerda a Andrea como una joven brillante, que había logrado mucho en su vida a una edad temprana. “Era una niña que cualquier padre podría sentirse orgullosa de ella”, añadió entre lágrimas.

Fiscalía abre investigación contra Jorge Torres Saravia

Frente a ello, la Fiscalía ha abierto una investigación contra Jorge Torres Saravia por la presunta explotación sexual de mujeres en el Congreso. Este caso ha generado un gran revuelo en la opinión pública, especialmente por las conexiones políticas de Torres Saravia con APP. A pesar de su renuncia en 2004, se reincorporó en 2024 con un salario elevado, lo que ha suscitado más interrogantes sobre su conducta y la de sus colaboradores.

“Lo asumiré y colaboraré con las investigaciones, porque la más interesada voy a ser yo”, afirmó la progenitora.