Nicanor Boluarte: Hermano de Dina Boluarte busca acogerse a Ley 32138, ley procrimen del Congreso, para lograr su libertad

Se reanudaron las diligencias contra el prófugo hermano de la presidenta del Perú, Nicanor Boluarte. Durante la transmisión de la audiencia, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, solicitó la aplicación de la Ley 32138 en la situación judicial del hermano presidencial. Con esta solicitud, Boluarte buscaría seguir los pasos de Mateo Castañeda y obtener su libertad gracias a la ley aprobada recientemente por el Congreso de la República.

"A este caso, concretamente, debe aplicarse la Ley 32138, que es la modificatoria vigente en este momento del delito de crimen organizado. Se arribó a la conclusión de que en este caso no existe el delito de organización criminal, ya que la imputación resulta incompatible con la descripción típica del delito contenida en la Ley 32138, modificatoria vigente del delito de crimen organizado", afirmó Vivanco durante la audiencia realizada este lunes 6 de enero por el caso Waykis en la Sombra.

La Ley 32138 es la polémica norma a la que busca acogerse Boluarte para evitar la pena privativa de la libertad. La modificatoria de la norma, promulgada con la aprobación del Congreso de la República, establece que para acreditar la existencia de crimen organizado se debe demostrar la presencia de un grupo con una estructura organizativa compleja, capacidad operativa para alcanzar sus fines y una existencia permanente, estable e indefinida en tiempo y lugar de actividad. Estas características descritas en el nuevo marco jurídico serían utilizadas por la defensa de Boluarte para intentar restablecer su situación de inocencia.

Siguiendo los pasos de Mateo Castañeda

Durante los últimos días del 2024, Mateo Castañeda, abogado también involucrado en el caso Waykis en la Sombra, fue declarado en libertad gracias a la interpretación de la Ley 32138. La aplicación de esta norma por parte de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional determinó que la evidencia presentada como respaldo de una presunta red de crimen organizado era insuficiente bajo los nuevos parámetros legales establecidos por el Poder Legislativo.

De esta manera, y considerando los resultados favorables obtenidos por Castañeda, la defensa de Boluarte espera que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional replique el criterio aplicado durante la audiencia de Castañeda. Este fallo podría poner fin a la situación de ilegalidad en la que se encuentra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Abogado de Nicanor Boluarte niega asignación ilegal de Jorge Luis Ortiz Marreros

Durante la misma audiencia, Luis Vivanco negó que su cliente haya estado involucrado en la presunta designación ilegal de Jorge Luis Ortiz Marreros, señalado como operador en la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra, cuyo propósito habría sido el nombramiento de subprefectos en las regiones de Cajamarca y San Martín.

"Lo mínimo es citar a las personas que lo nombraron, cómo lo conocieron, quién lo evaluó, etcétera. Eso no ha existido en este caso. Es una mera especulación. También se debería confirmar si hay comunicación entre mi patrocinado y el señor Marreros. No existe ni un solo mensaje entre ellos. ¿Cómo puede afirmarse que esta coordinación se llevó a cabo de forma ilegal si ni siquiera hay comunicación? En este hecho no hay elementos de convicción graves", declaró Vivanco.