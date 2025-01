Poder Judicial evalúa hoy apelación de Nicanor Boluarte para librarse de la prisión preventiva

El Poder Judicial evaluará hoy la apelación de Nicanor Boluarte contra los 36 meses de prisión preventiva que se impuso en su contra por el caso Los Waykis en la Sombra. La Quinta Sala Penal Apelaciones Nacional decidirá si, desde la clandestinidad, el hermano de la presidenta se libra de la medida restrictiva.

De acuerdo con el PJ, el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado Boluarte se evaluará en una sesión programada para las 9.00 a.m. El objetivo es revocar la resolución, dictada el 17 de diciembre último por el juez Concepción Carhuancho, que declaró fundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y otros en perjuicio del Estado.

Al igual que con Nicanor Boluarte, la Sala evaluará los recursos de apelación presentados por Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar y Zenovía Herrera Vásquez. Los cinco investigados se encuentran en prófugos de la justicia y cuentan con órdenes de captura.

Abogado de Nicanor Boluarte niega asignación ilegal de Luis Ortíz Marreros

En la audiencia, la defensa de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, negó que su cliente haya estado involucrado en la presunta designación ilegal de Jorge Luis Ortíz Marreros.

"Lo mínimo es citar a las personas que lo nombraron. Cómo lo conocieron, quién lo evalúo, etc. Eso no ha existido en este caso. Es una mera especulación. También se debería confirmar si hay comunicación entre mi patrocinado y el señor Marreros. No existe ni un solo mensaje entre ellos. Cómo puede ser que esta coordinación se haya llevado en términos ilegales si ni siquiera hay comunicación. En este hecho no hay elementos de convicción graves", declaró.

"El cohecho activo genérico respecto al supuesto designación ilegal de Ortiz Marreros. No existe que mi patrocinado haya tenido influencia en ello. En lo que respecta al tráfico de influencias, se dice que mi patrocinado instó a funcionarios para que capten a personas de confianza, sin embargo, no existe ningún elemento de convicción grave que acredite ello, La única prueba que se ha presentado sobre ello es una reunión en un cafetín", agregó.

Por ello, de acuerdo con Vivanco, "se ha arribado a acusaciones que no tienen sustento en elementos de convicción graves".