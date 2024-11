El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, estuvo en entrevista en RPP y conversó acerca del estado actual de su patrocinado, quien se encuentra prófugo y la última vez que se le vio fue el 17 de noviembre en una videollamada. Cabe recordar que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por ser presuntamente líder de la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'. Vivanco mencionó que si la apelación no les es favorable, Boluarte deberá entregarse a las autoridades correspondientes.

"Tiene que hacerlo, si usted me pregunta a mí, creo que frente a una decisión confirmada por el Poder Judicial no hay más opción que el sometimiento, yo no le puedo garantizar, no tengo ese espacio de control sobre la decisión. Pero desde mi perspectiva de abogado es que confirmada la decisión tiene que ponerse a derecho", sostuvo la defensa de Nicanor.

Luis Vivanco, al ser consultado acerca de cuándo fue la última vez que se comunicó con su cliente o si tuvieron algún reciente acercamiento después del pedido de prisión preventiva, el abogado negó cualquiera de estos hechos y dijo que la última vez que lo vio fue el mismo 17 de noviembre, al igual que todos.

"Yo no tengo contacto con el señor desde aquel domingo en el que coincidimos virtualmente en la audiencia", afirmó.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha ordenado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Grisselda Herrera Vásquez, en el contexto de la investigación del caso 'Los Waykis en la Sombra'.