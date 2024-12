Transparencia sobre gestión de Dina Boluarte en el 2024: "No existe un plan de sobrevivir hasta la próxima elección"

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, realizó un balance sobre la gestión de Dina Boluarte en el 2024, en el que resaltó el malestar de la mandataria con respecto a las encuestas que la colocan con un 3% de respaldo popular. De igual manera, Awapara comentó que el Gobierno "lo que intenta transmitir no se ajusta a la realidad".

"La percepción que la ciudadanía tiene, creo que las encuestas, lo que están recogiendo y un poco la opinión pública es muy contrario a lo que la propia presidenta y su entorno quisieran pensar o quisieran demostrar. Ya han mostrado su malestar a lo que las encuestas están recogiendo, creo que intentar transmitir una sensación que no se ajusta a la realidad y que, más bien, refleja una profunda desafección y malestar y, simplemente, disgusto de la población con las personas que están a cargo del Gobierno", declaró el gerente de Transparencia.

Asimismo, Awapara se calificó de "agresiva y hostil" el trato que tuvo Boluarte Zegarra con los medios de comunicación en lo que va del año y destacó la "poca disposición y claridad" que tiene el Gobierno para informar sus pocos resultados. En esa misma línea, el gerente de Transparencia refirió el rechazo de la jefa de Estado a la prensa debido a los casos de investigación a los que se le asocian.

"Yo creo que lo comunicacional o la ausencia de comunicación por parte de la presidenta y que cuando ha tenido intervenciones o una relación con la prensa ha sido bastante hostil y bastante agresiva, es un reflejo de la poca disposición y claridad que hay para mostrar los pocos resultados que tiene el Gobierno, pensando en los numerosos escándalos que se han destapado gracias a los medios de comunicación explican muy bien el rechazo que pueda tener el Gobierno a ser transparente con su gestión; lo vemos en el caso Qali Warma, Rolex, en el caso de su entorno como Nicanor Boluarte", aseveró.

PUEDES VER: Jorge Torres Saravia: videos borrados en cámaras del Congreso podría ser considerado como delito de encubrimiento

Por otro lado, Omar Awapara lamentó que la gestión de Dina Boluarte cuente con "muchas dificultades para llevar a cabo una estrategia" para llevar a cabo un plan de Gobierno. Finalmente, Awapara recalcó que en el tiempo que lleva Boluarte Zegarra como presidenta "no existe un plan más alla de sobrevivir hasta la próxima elección.

"Hay muchas dificultades para transmitir ideas claras porque también hay una ausencia y vacío de Gobierno, muchas dificultades para llevar a cabo una estrategia, no hay un plan. No sabemos cuál ha sido el plan de Gobierno cuando la presidenta ha tenido la oportunidad de dirigirse a la nación; lo único que ha hecho es hablar durante 4 o 5 horas de numerosos proyectos, pero que no encajan dentro de una visión, de un plan de trabajo. No existe un plan más allá de sobrevivir hasta la próxima elección", agregó.

Dina Boluarte cierra el 2024 como la peor presidenta de Sudamérica

De acuerdo con la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública — quien evalúa la imagen positiva de y popularidad de los presidentes de la región — colocó a Dina Boluarte con 76.4% de valoración negativa, debido a las decisiones en su Gobierno e investigaciones judiciales en su contra.

PUEDES VER: Ministerio del Interior le paga abogados a 15 policías acusados de integrar Escuadrón de la Muerte

De acuerdo con el informe detallado, en comparación con meses anteriores, nadie opina que la gestión de Boluarte Zegarra sea "muy buena". El 55.7% de los encuestados la califica como muy mala, mientras que un 20.7% la considera simplemente mala. En contraste, solo un 15.8% evalúa su desempeño como "bueno", y el 3.9% de los participantes no sabe o no responde.

El estudio fue realizado entre el 20 al 23 de diciembre en Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú, con una muestra de 12.095 casos con un margen de error de 2%.