Jesús Torres Saravia, hermano de Jorge Torres Saravia, estuvo involucrado en caso de acoso

El hermano de Jorge Torres Saravia también ha estado involucrado en un caso de acoso sexual. Durante su puesto como gerente general del Gobierno Regional de Piura en agosto de 2019, Jesús Torres Saravia fue denunciado por una extrabajadora ante la entidad, cuyas iniciales son M.C.S., por el presunto delito de acoso sexual.

A través de fotos, mensajes en redes sociales, invitaciones, miradas, prohibiciones y celos, tal y como relató al medio local Cutivalú de Piura, fueron las razones que motivó a la mujer a remitir su denuncia a las autoridades cuando se intensificaron estas acciones. Ella contó que al principio intentó renunciar al puesto de manera amistosa, pero personas cercanas la alertaron sobre el hecho de que estaba lidiando con alguien muy influyente, respaldado por el gobernador en aquel entonces.

"Me recomendaron cambiar de oficina. Traté de hacerlo, pero no se dio, porque apenas se enteró, él se molestó más conmigo, y decidió prescindir de mis servicios, y vetarme en todas las instancias del Gobierno regional para no conseguir trabajo. No quise que se volviera mediático, es una información que se filtró. Pensaba denunciarlo, pero no quería que se haga público porque fue una situación bien delicada que viví tres meses. Dos meses y medio de acoso sexual, y los 15 días restantes, fue un hostigamiento laboral por no obedecer las órdenes que él me establecía. ", dijo para el medio.

Denuncia por acoso contra Jesús Torres Saravia fue archivada en noviembre de 2019

Luego de que se diera a conocer este proceso administrativo que la denunciante realizó contra Jesús Torres Saravia en 2019. La Secretaría Técnica de la sede central del Gobierno Regional de Piura decidió archivar este caso debido a que no habría encontrado indicios suficientes para continuar con el caso.

"En realidad yo ya preveía esta situación. Siempre lo supe. No es algo que me sorprenda. En verdad me sorprendería si es que actúan de buena fe y si encaminan bien el proceso. Pero, desde el primer momento, nunca se encaminó. Ellos ya conocían de este caso desde antes que se haga público. Una persona muy allegada al gerente intentó transar conmigo, intentó tranzar conmigo", contó.

"Esa persona me recomendó que por el bien de los dos y para que no sea escandaloso, hable con el gerente para que me considere en un trabajo, prometiéndome no molestarme más. Esto ocurre un mes antes de que se conozca la noticia", culminó la denunciante.

Jorge Torres Saravia estuvo bajo prisión preventiva por presunto delito de colusión agravada

En junio de 2021, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a Jesús Torres Saravia, ex gerente general del Gobierno Regional, y al supuesto intermediario Edward Baca Palacios. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en relación con el caso de las Cartas Fianza Falsas.

Funcionarios del Gobierno Regional están siendo investigados por la supuesta comisión del delito de colusión agravada, en relación con irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, encargado de llevar a cabo obras y equipar un centro de salud en Máncora, en la provincia de Talara, Piura.



En noviembre de 2022, el Juzgado Anticorrupción de Piura decidió extender 12 meses más a prisión preventiva a Jesús Alberto Torres Saravia.