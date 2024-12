Grika Asayag, exasesora de la presidenta Dina Boluarte, presentó documentación inexacta para poder trabajar como apoyo administrativo para la Secretaría Técnica del Despacho Presidencial. Según un informe de la Contraloría, Ayasag O'besso mostró 6 certificados de estudios para poder alcanzar un puesto laboral; sin embargo, el órgano supervisor se comunicó con el Ministerio de Educación (MINEDU), institutos y supuestos directores que habrían firmado las diplomas, quienes desmintieron los dichos de la investigada.

Según el documento al que tuvo acceso La República, se detalla que en la contratación para la orden de servicios N.º 0000014, por un monto de S/6.000 de la amiga de la mandataria, hubo irregularidades. De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, para que una persona pueda asumir el cargo, el Despacho Presidencial debió convocar como mínimo a 2 postores; no obstante, solo se llamó y comunicó a Asayag para su postulación y adjudicación, por lo que se afectó la correcta gestión.

PUEDES VER: Pasan al retiro a militares que compraron blindados coreanos por US$60 millones

Correos electrónicos enviados entre el servidor de la Oficina de Abastecimiento, Carlos Muga Melgarejo, y Grika Asayag.

Conforme a la Contraloría, la contratación no fue supervisada por el subdirector y el director de la Oficina de Abastecimiento, Víctor Fernando Pereyra Vega y Klaus Meyer Chagua Tucto, por lo que incumplieron con sus labores de organizar, dirigir y supervisar los procesos y actividades.

Dina Boluarte: Contraloría verificó que los documentos presentados por Grika Asayag fueron "inexactos"

La exasesora de Dina Boluarte, Grika Asayag, presentó en un primer momento 6 certificados de estudios de 2 institutos para poder asumir el cargo en el Despacho presidencial, en cada lugar habría tomado 3 cursos de manera híbrida. Los centros de estudios son: Instituto Beta Computer y el I.E.S.T.P Virginia Henderson.

Por parte del Instituto Beta Computer, Asayag indicó que estudió "Técnico administrativo", "Computación e Informática" y "Administración en Especialidad Informática", documentos que habrían sido firmados por el ingeniero Gerónimo Blas Chávez; sin embargo, ocurrieron dos hechos sospechosos: el primero, cuando la Contraloría le pidió al Blas Chávez pruebas que sustenten que dicha persona estudió en ese lugar, como nóminas de matrículas, registro de actas de evaluación, este mencionó que "tuvimos un desafortunado incidente de robo de documentación durante nuestras actividades de traslado de archivos".

PUEDES VER: Perú vota a favor de la suspensión de la pena de muerte ante la ONU y contradice propuesta de Dina Boluarte

El segundo hecho que genera suspicacias fue que el Ministerio de Educación (MINEDU) informó que "los cursos 'Técnico Administrativo', 'Computación e Informática' no se encuentran registrados en la base de datos de la DISERTPA". Asimismo, resaltó que Blas Chávez asumió como director el 19 de marzo del 2021, y solo puede dar información del curso "Administración en Especialidad Informática".

En tanto, Grika Asayag mencionó que en el I.E.S.T.P. Virginia Henderson, estudió "Traslado y Seguridad del Paciente Covid-19", "Bioseguridad en tiempo de Covid-19" y "Paramédico". Sin embargo, esto fue desmentido por Roberto Tejada Estrada, quien supuestamente aparece como "director general" del Instituto, y declaró a la Contraloría que "no suscribí ninguno de esos certificados, no he tenido ni tengo ningún vínculo con dicha institución".

"Adicionalmente, a esto comunico que estoy tomando todas las acciones legales respectivas para denunciar ante las autoridades de justicia a Grika Martha Asayag O'besso por estas acciones que vengo tomando conocimiento de la información periodiística, por estar emitiendo documentos falsos utilizando mi nombre y falsificando mi firma".

PUEDES VER: Extrabajadora vinculada a presunta red criminal en el Congreso falleció 8 días después de ser atacada por sicarios

De igual manera, la Contraloría destacó que en el supuesto momento que se emitió los certificados de Asayag, Tejada Estrada estaba privado de su libertad y luego estuvo con detención domiciliaria, según la información corroborada por el INPE.

Grika Asayag está siendo investigada por los presuntos delitos de falsificación y uso de documento privado falso, falsa declaración en procedimiento administrativo y nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.