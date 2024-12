Científicos estudian a 31 perros y descubren que pueden reconocer a familiares por su voz

Los perros son considerados algunos de los animales más cercanos a los humanos, debido a su largo historial de domesticación (que inició hace 40.000 años, aproximadamente), su capacidad para comprender emociones y su disposición de convivencia. Diversos estudios científicos han buscado conocerlos más. Así es como se sabe que son sensibles a ciertas señales acústicas, que reconocen el sexo de quien les habla y distinguen entre voces conocidas y extrañas. Sin embargo, por primera vez, una investigación ha reunido pruebas para comprobar que los canes identifican, a nivel individual, la voz de sus familiares humanos.

El estudio, liderado por investigadores del Departamento de Etología de la Eötvös Loránd University en Hungría, fue publicado en la revista Animal Behaviour. Para el análisis, participaron 31 perros acompañados de miembros de su familia.

¿Cómo se realizó el experimento?

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores grabaron las voces de los dueños de los perros y las reprodujeron a través de altavoces mientras permanecían en silencio. Los 31 canes participantes debían acercarse a la persona cuya voz escuchaban. Los resultados fueron sorprendentes: los animales eligieron correctamente en 18 ocasiones, mostrando un desempeño superior al azar.

Además, se observó que los perros mostraron un mejor rendimiento al reconocer la voz de su dueño principal, lo que sugiere que las interacciones vocales frecuentes pueden fortalecer esta habilidad. Anna Gábor, investigadora postdoctoral, destacó que este hallazgo resalta la importancia de la comunicación vocal en la relación entre perros y humanos.

"Esto podría deberse a que los perros tenían interacciones vocales con mayor frecuencia con el dueño principal y era más probable que necesitaran reaccionar a su voz", dijo en un comunicado. "El desempeño de elegir al hablante entre personas conocidas proporciona evidencia de reconocimiento a nivel individual en los perros", se indica en el estudio.

Implicaciones del estudio

Kinga Surányi, estudiante de doctorado en el Departamento del ELT Institute of Biology, destaca que la capacidad descubierta en los perros puede ser beneficiosa para la comunicación entre diferentes especies. “El estudio demuestra que los perros saben mucho sobre las voces humanas: no solo si las han oído antes o no, sino también a quién pertenece esa voz", señaló en el mencionado anuncio.

Asimismo, Anna Gábor destaca que las investigaciones futuras deben aclarar si se trata de una capacidad general entre mamíferos o si es resultado de adaptaciones evolutivas específicas en especies determinadas que tienen una estrecha relación con humanos. Los autores del estudio señalan que tal capacidad había sido reconocida en caballos, anteriormente.