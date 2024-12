La nueva medida que Trump implementará para deportar inmigrantes indocumentados de Estados Unidos

Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, ha reafirmado su compromiso de implementar el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos. En una reciente entrevista, el mandatario electo indicó que está evaluando la construcción de campos de detención temporales para albergar a inmigrantes indocumentados antes de su expulsión del país.

Esta decisión surge como respuesta a las complejidades logísticas que implica detener a millones de personas. Trump aseguró que su enfoque será "lo que sea necesario" para ejecutar su plan, priorizando la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias. La propuesta ya ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y opositores políticos, quienes señalan los posibles impactos sociales y económicos de esta medida.

¿Cuál es la nueva medida de Trump para deportar inmigrantes de Estados Unidos?

Una de las propuestas más polémicas del presidente electo es la creación de campos de detención temporales para inmigrantes indocumentados. En una entrevista reciente, Trump señaló que está dispuesto a construir nuevas instalaciones si son necesarias para albergar a quienes esperan ser deportados.

“Lo que sea necesario para sacarlos. No me importa”, afirmó Trump, dejando claro que estas instalaciones no están pensadas como soluciones a largo plazo. Según el mandatario, su objetivo es evitar que los inmigrantes permanezcan durante años en estos centros, acelerando el proceso de deportación.

En este contexto, figuras aliadas como Dawn Buckingham, comisionada de tierras de Texas, han ofrecido terrenos estatales para la construcción de estas instalaciones. Buckingham aseguró que estas instalaciones ayudarán a aliviar la presión en las cárceles locales, describiéndolas como "la última parada antes de la deportación."

Trump creará más campos de detención para inmigrantes, según sus últimas declaraciones. Foto: Los Ángeles Times

¿Cuántos campos de detención para inmigrantes existen en la actualidad?

Actualmente, Estados Unidos cuenta con más de 200 centros de detención para inmigrantes, administrados por agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contratistas privados. Estos centros albergan a miles de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación, aunque el sistema ya opera cerca de su capacidad máxima.

La propuesta de Trump de construir más campos de detención busca aumentar la infraestructura disponible para manejar su programa de deportación masiva, que se espera involucre a millones de personas. Según expertos, expandir esta red de centros podría costar miles de millones de dólares y enfrentaría desafíos legales y logísticos significativos.

¿Cuál será la política migratoria de Donald Trump?

La agenda migratoria de Trump se centrará en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y en el endurecimiento de las leyes migratorias. Entre las medidas propuestas, destacan:

Eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento : Trump ha sugerido que buscará poner fin a esta práctica mediante una orden ejecutiva, aunque ha reconocido que podría enfrentar barreras legales.

: Trump ha sugerido que buscará poner fin a esta práctica mediante una orden ejecutiva, aunque ha reconocido que podría enfrentar barreras legales. Deportación de familias de estatus mixto : en entrevistas recientes, Trump dejó entrever que las familias con miembros indocumentados podrían ser deportadas en su totalidad.

: en entrevistas recientes, Trump dejó entrever que las familias con miembros indocumentados podrían ser deportadas en su totalidad. Ingreso controlado y legal: el mandatario ha subrayado que permitirá la entrada de trabajadores migrantes, pero únicamente bajo un estricto control legal. “No queremos que la gente venga de las cárceles”, afirmó.

Estas políticas ya han generado oposición de líderes demócratas y defensores de los derechos humanos. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, se opuso firmemente a la idea de usar la Guardia Nacional para realizar deportaciones, calificándola de "perjudicial para las familias y la economía del estado."