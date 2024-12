La presidenta Dina Boluarte ignoró las encuestas y su bajo 3% de aprobación en una ceremonia de graduación de alféreces de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, Boluarte usó como argumento de su trabajo en relación con la pobreza, al indicar que "no estamos trabajando para ser artistas de Hollywood".

"Trabajamos con las manos limpias y sin mirar las encuestas, no estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, estamos trabajando para poder disminuir la pobreza y la pobreza extrema de nuestra querida patria", declaró Dina Boluarte.

PUEDES VER: Fiscalía solicitó detención preliminar por 10 días contra Fredy Hinojosa por caso Qali Warma

En sus declaraciones, la mandataria — quien aún no promulga u observa el proyecto de ley enviado por el Congreso que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia — comentó que realiza un trabajo conjunto con los agentes policiales en la lucha contra el crimen organizado. En el evento se registró la participación del ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez.

"Queridos compatriotas, juntos de la mano con la policía nacional, lideramos una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Los resultados nos demuestran que avanzamos con paso firme", dijo Boluarte.

PUEDES VER: Extrabajadora vinculada a presunta red criminal en el Congreso falleció 8 días después de ser atacada por sicarios

Dina Boluarte: Gobierno aún no promulga u observa proyecto de ley que restablece la detención preliminar

La presidenta Dina Boluarte recibió el último lunes 16 de diciembre el proyecto de ley N° 9733, que restablece la detención preliminar en casos que no son de flagrancia, por parte del Congreso, para la correspondiente promulgación u observación de la norma. La iniciativa legislativa enviada al Ejecutivo fue aprobada el fin de semana con 79 votos a favor, 8 en contra y sin abstenciones.

Hasta el cierre de esta nota, la mandataria aún no ha revisado la propuesta del Parlamento en el Consejo de Ministros; es decir, aún no se ha promulgado u observado. La vigente ley que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia generó que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se pronunciaran, ya que dicha normativa beneficiaría a organizaciones criminales y delincuentes.

PUEDES VER: Congreso borra rastro de vínculo laboral con Jorge Torres Saravia tras muerte de joven Andrea Vidal

De publicarse el proyecto de ley en el diario El Peruano, a partir del día siguiente, los fiscales podrían solicitar a los jueces la detención preliminar de personas investigadas; sin embargo, deberán sustentar los elementos de convicción razonables para que se pueda aprobar la medida contra la persona que haya cometido algún presunto delito que esté tipificado con una pena privativa de la libertad mayor a los 4 años.