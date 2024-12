El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre las declaraciones del exprimer ministro Alberto Otárola, quien confirmó que la presidenta Dina Boluarte sí se realizó una intervención quirúrgica en junio del 2023. Al respecto, el titular del Mininter calificó al expresidente del Consejo de Ministros de "desleal" al ser consultado por la prensa con relación al tema médico de la mandataria.

En esa misma línea, Santiváñez minimizó las palabras del expresidente del Consejo de Ministros cuando fue a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso el pasado martes 3 de diciembre e indicó que "los dichos de los rivales no tienen ningún sentido".

"Con respecto a la declaración que ha dado el ex primer ministro (Alberto Otárola), en realidad, yo jamás hablo y, mucho menos, me refiero a comentarios o dichos que pudiera hacer una persona desleal o, por el contrario, alguien que no pudiera tener ánimo, por llamarlo así. O que sus ánimos de sus descripciones pudieran tener manifiesta intención de afectar. No conozco mayor detalle del tema, así que, simplemente, como vuelvo a repetir, los dichos de los rivales no tienen ningún sentido", expresó

Dina Boluarte: ¿qué fue lo que dijo Alberto Otárola sobre la presidenta?

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, asistió el pasado martes 3 de diciembre a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos. En sus declaraciones, Otárola confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una operación quirúrgica el pasado junio del 2023.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que la competían al cargo y me consta", aseguró.

En la misma sesión de la Comisión del Parlamento, Otárola confesó que la mandataria trabajó de manera virtual mientras se encontraba en la operación de su nariz. Es importante precisar, que la jefa de Estado solo puede trabajar de forma remota cuando sale del país.

Dina Boluarte: Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigarla a la presidenta por posible abandono del cargo

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, pedirá al Pleno del Congreso facultades para investigar a la presidenta Dina Boluarte por el presunto abandono del despacho presidencial mientras se encontraba en una operación quirúrgica. Este pedido se presentó luego de las declaraciones de Alberto Otárola el pasado martes 3 de diciembre.

Según el congresista de Podemos Perú, la petición será enviada a todos los miembros de la comisión para que puedan revisarla y tomar una decisión en la próxima sesión plenaria. La solicitud de Burgos será sometida a votación la próxima semana.