El abogado y militante del disuelto partido etnocacerista A.N.T.A.U.R.O., Leonel Milton Falcón Guerra, habría participado en un intercambio de mensajes con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según trascendió, la conversación vía WhatsApp se habría llevado a cabo dentro del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sede del Congreso de la República, y estaría relacionada con la reorganización legislativa de la Universidad Faustino Sánchez Carrión.

En una fotografía publicada por RPP Noticias, se observa al abogado interactuar con un contacto identificado como "V CERRÓN PL". Fuentes del medio indicaron que esa sería la forma en que Falcón Guerra habría registrado al líder de Perú Libre en su agenda.

En la imagen se aprecia un mensaje donde Falcón Guerra señala que "el tema es de decisión política y de votos" y asegura estar presente en la sesión. Asimismo, se refiere al congresista Guido Bellido como "traidor" y califica a los congresistas José María Balcázar y Esdras Medina como "echados a la mafia de los Alcántaras".

Fotografía de la supuesta conversación entre Leonel García Falcón y Vladimir Cerrón | Créditos: RPP

Falcón Guerra no niega la comunicación con Cerrón: "Coordino hasta con Dina Boluarte"

Tras la difusión de esta presunta conexión con Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre, Leonel Milton Falcón Guerra se pronunció y no negó la comunicación. Afirmó que, en su calidad de abogado y periodista, tiene derecho a interactuar con diversas personas. Incluso, mencionó que en ocasiones ha mantenido contacto con la presidenta Dina Boluarte.

"Como abogado y periodista, tengo derecho a reservar mis fuentes. Yo coordino incluso con Dina Boluarte. ¿Por qué no se preocupan de revelar que me comunico con ella?", declaró a RPP Noticias.

Falcón Guerra también explicó que su presencia en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre no se debió a invitaciones de congresistas, sino a un llamado de docentes de la Universidad Faustino Sánchez Carrión que requerían sus servicios de asesoría legal.

"Nunca fui invitado por la Comisión de Educación ni por ningún congresista. (…) Mi participación respondió a una solicitud de los docentes de la universidad de Huacho en calidad de asesor legal", aclaró.

Así fueron las últimas declaraciones de Vladimir Cerrón desde la clandestinidad

Mientras permanece en la clandestinidad, Vladimir Cerrón brindó su última entrevista a un medio de comunicación en Lambayeque. En esta, adoptó un tono de víctima y se describió como "el peruano más investigado de todos los tiempos". Rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas como "patrañas jurídicas", y afirmó que no huye de la justicia, sino de lo que considera una injusticia.

"He enfrentado todas las acusaciones. Me considero el peruano más investigado de estos tiempos. Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista. Desde 2011 hasta 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales, actualmente, solo quedan en proceso unos 15. Esto demuestra que el 93 % de las acusaciones han sido archivadas, evidenciando una persecución político-judicial sin tregua", afirmó.

Según Cerrón, muchas de estas acusaciones surgieron tras el triunfo de Perú Libre en las elecciones generales de 2021. También comentó sobre dos sentencias en su contra: la primera, anulada tras cinco años, y la segunda, aún pendiente de resolución en un proceso de casación.