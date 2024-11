Javier González-Olaechea resaltó que "me siente inseguro" al ser consultado por la lucha contra la delincuencia. Foto: Composición/LR.

El excanciller Javier González-Olaechea se refirió a la labor que viene realizando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con relación a la inseguridad ciudadana y su cercanía con la presidenta Dina Boluarte por el caso 'El Cofre'. En ese sentido, Gonzáles-Olaechea mencionó que el titular del Mininter "sabe más de lo que ha hablado" con respecto al traslado del vehículo presidencial, que habría estado en el condominio Mikonos el pasado 24 de febrero, donde un mes antes se realizó un operativo para la captura del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

"Yo no sé si sea una pieza clave para la permanencia (de Dina Boluarte), porque yo creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más, no me queda ninguna duda", declaró.

Asimismo, al ser consultado sobre la permanencia de Santiváñez en la cartera del Interior, González-Olaechea indicó que: "habría que preguntarle a la presidenta (Dina Boluarte). Yo creo que él tiene algunas respuestas en relación a algunas inquietudes que le plantea la Fiscalía".

Es relevante destacar, que la Comisión de Fiscalización del Congreso viene investigando el caso 'Cofre', en el que estaría implicada Boluarte Zegarra, su exchofer presidencial, Félix Montalvo, la suboficial Milagros Vargas, también conocida como 'la sombra'. Según las declaraciones de Montalvo a la Fiscalía, aseguró que él mismo llevó a la mandataria hasta Mikonos en febrero de este año.

Javier González-Olaechea sobre Dina Boluarte y su hermano Nicanor

Por otro lado, el excanciller habló sobre el comportamiento de Nicanor Boluarte, luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Los Waykis en la Sombra. Por ello, afirmó que dicha decisión judicial complica la actual situación presidencial de Dina Boluarte.

"Es una evidencia, frente a lo cual la gente se está preguntando si (Nicanor Boluarte) va a seguir la misma suerte de Vladimir Cerrón", comentó.

En esa misma línea, González-Olaechea recordó que pudo conversar su etapa de canciller con la mandataria Boluarte sobre la fuga de Cerrón Rojas y dijo: "le recomendé que saliera a los medios y diera una explicación veraz".

Javier González-Olaechea sobre la gestión de Santiváñez en materia de inseguridad ciudadana

En tanto, Javier González-Olaechea también comentó acerca de la gestión que viene realizando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en cuanto a la lucha contra la criminalidad y destacó la falta de seguridad que sienten los peruanos al salir a las calles. De esa manera, lamentó la actual situación que viene atravesando el país en cuanto a materia de inseguridad ciudadana.

"Eso es lo que dice la gente y las encuestas, yo me siento inseguro todos los días, mis hijos se sienten inseguros, cualquiera se siente inseguro porque te matan por un celular de 20 dólares", lamentó.