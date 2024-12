Los horóscopos de Mhoni Vidente de la semana del 23 al 29 de diciembre: predicciones para los 12 signos del zodiaco

Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana conocida en Estados Unidos y Latinoamérica por su talento para predecir el futuro, reveló el horóscopo de la semana del 23 al 29 de diciembre para cada signo zodiacal. Según los astros, este período estará lleno de diversas situaciones, retos y demandas que cada signo tendrá que afrontar. A continuación, te presentamos las predicciones más importantes para estos días cruciales de diciembre.

La célebre vidente comparte e interpreta los designios de los astros en temas de salud, trabajo y amor en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo semanal de Aries del 23 al 29 de diciembre

Trata de tener el perdón en tu corazón y sanar heridas del pasado. Estos días navideños son muy significativos para tu signo, así que no te sabotees tú mismo la felicidad. Entiende que la paz y el amor han llegado a tu vida y abrázalos plenamente en esta semana. Aries suele ser olvidadizo y, por lo general, necesita que alguien le recuerde lo que tiene que hacer. Casi siempre termina comprando un regalo de última hora para un familiar. Así que, en estos días navideños, relájate y disfruta, porque tu signo tiende a ser algo complicado en cuestiones de amor. Recuerda que este signo es el pilar familiar y siempre desea reunir a todos sus seres queridos. Asegúrate de que no falte ningún invitado y organiza bien la cena de Navidad para que todo salga perfecto.

Horóscopo semanal de Tauro del 23 al 29 de diciembre

Sé que tu signo es muy responsable y siempre cumple con sus deberes. Por eso, te recomiendo que organices bien tu tiempo y lleves a cabo todas tus tareas en el ámbito laboral. Esta es una semana para cerrar bien el año y resolver los pendientes de la oficina con calma, evitando la prisa que suele aparecer en estos días. Trata de no gastar mucho y haz la compra indicada para esa persona especial. Organízate para tus compras de regalos navideños, visita a unos familiares para el Año Nuevo y disfruta de tu viaje. En estos días navideños, olvídate un poco de la tensión laboral y rodéate de las personas que más te quieren, aprovechando al máximo el tiempo con tu familia.

Horóscopo semanal de Géminis del 23 al 29 de diciembre

Sé más discreto en tu vida profesional. Recuerda que serás uno de los signos con más fortuna el próximo año, así que ten como prioridad lo que te faltó por hacer. Haz un balance de todo lo que lograste durante este año que está por terminar y reflexiona sobre tus metas para la próxima etapa. Esta semana navideña es el momento ideal para hacerlo. Te llegará una sorpresa que no esperabas en forma de un regalo por parte de tu pareja, y eso te hará sentir de lo mejor. En estos días, podrías volverte a enamorar de alguien del signo Acuario o Libra, quien será tu pareja ideal. Este 24 de diciembre, enciende una vela blanca, dedícasela al Niño Jesús y pídele con fe aquello que tanto deseas; pronto verás cómo se cumple.

Horóscopo semanal de Cáncer del 23 al 29 de diciembre

Perdonar y dejar ir el pasado es fundamental para aprovechar al máximo esta energía. Cuida de ti mismo, fortalece tu espíritu y permite que el arcángel Rafael te acompañe en tu camino, sanando tus heridas. La carta del Sol simboliza la salud, la felicidad y la alegría, iluminándote y llenándote de vitalidad. Hazlo, que te saldrá de lo mejor. Prepara una posada en grande con todos tus amigos y compra una piñata para disfrutar al máximo de este momento especial.

Horóscopo semanal de Leo del 23 al 29 de diciembre

Trata de cumplir con todo en tu ámbito laboral, ya que tendrás una junta de última hora en tu trabajo para revisar ventas y proyectos del próximo año. En estos días navideños, alguien que se fue podría regresar, ofreciéndote la oportunidad de empezar de nuevo en lo sentimental. Recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre necesita de una pareja para sentirse bien. Celebra una posada con alguien muy especial y disfruta al máximo esta semana. Compra ropa en colores negro y rojo con detalles dorados, ya que a tu signo le gusta destacar y ser el centro de atención. Recuerda que el 24 de diciembre es una fecha especial, así que estrena tus nuevos zapatos y ropa con confianza.

Horóscopo semanal de Virgo del 23 al 29 de diciembre

Organízate bien y verás que todo saldrá de la mejor manera. Esta vez te toca preparar la cena de Nochebuena y elegir los regalos para esas personas especiales. Esta ocasión es muy significativa para ti, ya que tu signo siempre busca un motivo para reunir a la familia. Por fin estás en los días navideños, una semana que te llenará de felicidad. Te llega la invitación para salir de viaje la próxima semana y pasar el Año Nuevo con tu familia unida. Es el momento ideal para decirle a esa persona que amas que deseas casarte y dar ese paso importante juntos.

Horóscopo semanal de Libra del 23 al 29 de diciembre

Dar ese paso importante juntos y decirle a esa persona que amas que deseas casarte es el momento ideal. La próxima semana te llegará una invitación para salir de viaje y pasar el Año Nuevo con tu familia unida. Siempre tendrás personas que te quieren a tu lado porque eres el más carismático del zodiaco. Te cambias el look para esta Navidad y luces de lo mejor. Recuerda no gastar demasiado, solo lo necesario, al comprar esos regalos de última hora que te hacían falta. Además, sales de viaje para visitar a unos familiares en Año Nuevo.

Horóscopo semanal de Escorpio del 23 al 29 de diciembre

Trata de comer con moderación y cuida tu estómago para evitar problemas de gastritis. Esta semana estará llena de sorpresas agradables, y la fortuna te rodeará en estos días. Recibirás a familiares que vienen de fuera para reunirse en Nochebuena y disfrutar juntos de una Navidad increíble. Enciende una vela roja este 24 de diciembre y pide al Niño Jesús que llene tu vida de paz y amor; verás cómo se cumple de inmediato. Tu energía se expande con más fuerza en estos días navideños, y a tu signo siempre le va muy bien en esta época. Tendrás una junta de última hora en el trabajo para revisar los nuevos proyectos del año 2025. Este 24 de diciembre no será la excepción, prepararás una rica cena para convivir con tus seres queridos. Eres muy bueno para las cenas navideñas, pero trata de no comprar lo que no vas a necesitar y ten cuidado con los gastos excesivos.

Horóscopo semanal de Sagitario del 23 al 29 de diciembre

El próximo año, tu signo tendrá la suerte de emprender algo propio y alcanzarás mucho éxito. Piensas mucho en el futuro y en iniciar un negocio. No olvides brindar con tus compañeros en estos días para recibir buenas energías. Asegúrate de dejar todo en orden en tu trabajo, ya que pronto te irás de vacaciones. Esta semana es ideal para ponerte al día con el trabajo atrasado y cumplir con tus obligaciones. Disfruta a tus seres queridos y trata de pasar estas fiestas navideñas de la manera más sana posible. Tu signo tiende a perder el control, así que ten cuidado con el alcohol y los vicios durante estas celebraciones.

Horóscopo semanal de Capricornio del 23 al 29 de diciembre

Tu signo es el más regalador y detallista, siempre quiere quedar bien con todos. Recuerda que esta es una semana para comprar los últimos regalos navideños y sorprender a tus seres queridos con esos detalles especiales. Tu signo es el más festejado del zodiaco, por lo que recibirás doble regalo: uno por tu cumpleaños y otro por Navidad. Trata de organizarte en todos los detalles, ya que te tocará preparar la cena de Nochebuena. Serán días para estar en paz contigo mismo y con quienes te rodean. Trata de cerrar ese círculo y comenzar de nuevo en otra parte. Un amor del pasado te buscará para regresar. Recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que ten paciencia con tu pareja, comprende y mantén la paz.

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 29 de diciembre. Foto: Mhoni Vidente/YouTube

Horóscopo semanal de Acuario del 23 al 29 de diciembre

Organizas una posada con piñata para reunir a tus amigos y familiares y disfrutar de un intercambio de regalos. Recibirás una sorpresa de un amor verdadero que te dará un regalo muy especial. Estos días navideños son ideales para relajarte, dejar a un lado los rencores y disfrutar al máximo. Estamos en tiempos de perdón, así que analiza cómo estar en paz con quienes te rodean. Después de Navidad, a tu signo le toca reunir a la familia para el recalentado y disfrutar de un día de convivencia. Es momento de progresar y darte golpes de abundancia, así que decides cambiar tu coche por uno más reciente.

Horóscopo semanal de Piscis del 23 al 29 de diciembre

Esta es una ocasión única en el año donde todos se reúnen para celebrar la felicidad, así que trata de no ponerte sentimental y disfrútala al máximo. A tu signo, conocido como el cocinero del zodiaco, le encanta preparar la mejor cena y disfrutarla con sus seres queridos. Ser el mejor anfitrión en la cena navideña te hará sentir increíble, y esta semana estarás de lo más relajado y feliz con tu familia. Trata de no darle tanta importancia a los problemas del pasado y disfruta de una Navidad increíble. Tu pareja es la persona ideal, y el amor siempre ha sido tu punto débil. Cuídate de resfriados y presta atención a tu garganta y pulmones. Harás compras de última hora para la cena navideña y, además, recibirás un regalo inesperado de parte de tu pareja.